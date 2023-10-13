حرب أكتوبر وعبقرية المصريين ندوة فى مكتبة مصر الجديدة اليوم

MENAFN - Youm7) تطلق مكتبة مصر الجديدة ، اليوم، فى تمام الساعة الخامسة مساء، ندوة تحت عنوان "حرب أكتوبر وعبقرية المصريين" بمناسبة الاحتفال بالعيد الخمسين على انتصارات أكتوبر المجيدة، التى أصبحت نموذجا يحتذى به فى فنون الحروب ودليلا على براعة التخطيط الاستراتيجى وتأتى الندوة فى إطار برنامج المكتبة عن شهر أكتوبر.

ويشارك فى الندوة الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس السابق مقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة أمين عام الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة: تعد حرب أكتوبر 1973 من الحروب التي ستتحدث عنها الأجيال جيلا ورا جيل لفترة طويلة كونها كانت ملحمة عسكرية متكاملة الأركان، حيث فرضت الإرادة المصرية نفسها حينذاك على كل وسائل الإعلام الدولية عامة والأمريكية وتسابق الأدباء فى تسجيل مراحل الحرب المختلفة ونتائجها وكواليسها.

تتناول الندوة مراحل الحرب المختلفة ونتائجها وكواليسها وكيف كانت تدور المعركة وتفاصيل الإعداد للمعركة وخطة الخداع الاستراتيجى مرورا بحرب الاستنزاف التى مهدت للمعركة حتى أكتوبر عام 1973 يوم العبور والانتصار العظيم.

من جانب آخر تنظم مكتبة مصر الجديدة ندوة بعنوان "مشاجرات الأطفال المشكلة والحل" أون لاين عبر زوم، وذلك فى الساعة 12 من ظهر اليوم السبت وتتناول الندوة مشاجرات الأطفال التى تعتبر من أكبر الأمور المُزعجة للآباء والأمهات، إلا أن الأطفال يمكن أن يتعلموا الكثير من اختلافاتهم مع الآخرين.وتدور محاور الندوة حول كيف نجعل من الاختلافات عاملا مساعدا يساعدهم فى تنمية مهارات التواصل والتعامل مع الآخر وضرورة الاختلاف لبناء شخصية الأطفال دور الآباء فى التعامل مع هذا الخلاف وتحويله إلى شكل ايجابى، يقدم الندوة الدكتورة هدير محمد استشارى صحة نفسية وتعديل سلوك.