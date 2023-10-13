الإذاعة المصرية وأغانى العبور فى صالون مقامات بقصر الأمير بشتاك الأحد

(MENAFN
- Youm7) يقيم بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك
التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية "صالون مقامات" بالتعاون مع الإذاعة المصرية، وذلك فى الثامنة مساء الأحد المقبل، بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور خمسين عاماً على انتصارات أكتوبر المجيدة.
ويستضيف الصالون، والذى يقام هذا الشهر تحت عنوان "الإذاعة المصرية وأغانى العبور"، الدكتور محمد لطفي رئيس شبكة البرنامج العام والحديث عن أغاني العبور التي صنعت حالة وجدانية عند المصريين وارتبطت معهم بساعات النصر، يصاحب الصالون فقرة غنائية تتضمن عددا من الأغانى الوطنية التى اشتهرت اثناء حرب أكتوبر أداء المطربة أسماء الدسوقي، الصالون من إعداد الناقدة الدكتورة إيناس جلال الدين، وفكرة الفنان الراحل محسن فاروق.
ويعتبر قصر الأمير بشتاك نموذجا فريدا للعمارة المدنية في العصر المملوكي ويقع بشارع المعز بالقاهرة الفاطمية وأنشأه الأمير سيف الدين بشتاك الناصري أحد أمراء الناصر محمد بن قلاوون الذي قتل بمكيدة من الأمير قوصون أثناء حكم السلطان الأشرف علاء الدين كجك.
هذا القصر في البداية كان يقطنه الأمير بدر الدين بكتاش ثم اشتراه الأمير بشتاك من الورثة، وأضاف إليه المساحات التى كانت حوله وكان منشأ حوله أحد عشر مسجدا وأربعة معابد من آثار الفاطميين ودار قطوان الساقي." وقد أوشك علي الانهيار بعد زلزال 1992 - وقد تم إصلاح القصر بالاشتراك مع معهد الآثار الألماني عامين بتكلفة نحو 50 مليون جنيه. و قصر بشتاك الأثري يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1339م-740هـ.
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