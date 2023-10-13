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الإذاعة المصرية وأغانى العبور فى صالون مقامات بقصر الأمير بشتاك الأحد

10/13/2023 11:22:18 PM
(MENAFN- Youm7) يقيم بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك
التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية "صالون مقامات" بالتعاون مع الإذاعة المصرية، وذلك فى الثامنة مساء الأحد المقبل، بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور خمسين عاماً على انتصارات أكتوبر المجيدة.



ويستضيف الصالون، والذى يقام هذا الشهر تحت عنوان "الإذاعة المصرية وأغانى العبور"، الدكتور محمد لطفي رئيس شبكة البرنامج العام والحديث عن أغاني العبور التي صنعت حالة وجدانية عند المصريين وارتبطت معهم بساعات النصر، يصاحب الصالون فقرة غنائية تتضمن عددا من الأغانى الوطنية التى اشتهرت اثناء حرب أكتوبر أداء المطربة أسماء الدسوقي، الصالون من إعداد الناقدة الدكتورة إيناس جلال الدين، وفكرة الفنان الراحل محسن فاروق.



ويعتبر قصر الأمير بشتاك نموذجا فريدا للعمارة المدنية في العصر المملوكي ويقع بشارع المعز بالقاهرة الفاطمية وأنشأه الأمير سيف الدين بشتاك الناصري أحد أمراء الناصر محمد بن قلاوون الذي قتل بمكيدة من الأمير قوصون أثناء حكم السلطان الأشرف علاء الدين كجك.



هذا القصر في البداية كان يقطنه الأمير بدر الدين بكتاش ثم اشتراه الأمير بشتاك من الورثة، وأضاف إليه المساحات التى كانت حوله وكان منشأ حوله أحد عشر مسجدا وأربعة معابد من آثار الفاطميين ودار قطوان الساقي." وقد أوشك علي الانهيار بعد زلزال 1992 - وقد تم إصلاح القصر بالاشتراك مع معهد الآثار الألماني عامين بتكلفة نحو 50 مليون جنيه. و قصر بشتاك الأثري يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1339م-740هـ.












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