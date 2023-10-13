الألم والفقد والإخلاص حاضر فى أمسية شعرية ببيت الشعر بالشارقة (صور)

MENAFN - Youm7) نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة أمسية شعري بمشاركة هشام الصقرى، عائشة الشامسى، ناجى حرابة، بحضور مدير البيت الشاعر محمد عبدالله البريكى، تقديم الدكتور أحمد عقيلى الذى أثنى على فعاليات بيت الشعر، وما يقدمه للمشهد الشعرى المعاصر من إبداع، ومن ثم استقطاب شعراء بارزين من مختلف التجارب، وتقديمهم على منابر حقيقية تحظى باهتمام واسع من قبل الجمهور.

خلال الأمسية الشعرية ببيت الشعر





وأشاد عقيلي بالدعم الكبير الذي يقدمه للحركة الشعرية

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي تعد مبادراته الثقافية منارات يستضاء بها في المشهد الإبداعي على المستويات كافة.

وقد تفاعل الجمهور المحب للشعر مع ما أنشده الشعراء من كلمات لامست الوجدان، وتغنت بالحنين، وفاضت بالشجن، وعبرت عن الألم والفقد والإخلاص لفن الشعر، استجابة للمشاعر الإنسانية التي تكتنف الشعراء، وتسيطر على مجمل إبداعاتهم، حيث استطاع شعراء الأمسية أن يوقدوا جذوة الشعر، وأن يضفوا طابعاً جمالياً عبر عن تجاربهم ومدارسهم الشعرية المختلفة التي احتفت بالقصيدة العمودية وتنوعها وقدرتها على مجاراة العصر بأساليب إبداعية مغايرة.

خلال الأمسية الشعرية ببيت الشعر





وافتتح القراءات الشاعر هشام الصقري الذي بدأ بقصيدة" للهِ دَرِّي" التي تفيض بالعذوبة والرقة، نظراً لمنحاها العاطفي الذي أبرز قدرة الشاعر على تجسيد مشاعره المرهفة بالخيال الجامح، والصور المعبرة اللافتة:





للتي غَلَّقتْ مفاتيحَ سِرِّي

اذرَعي النارَ في دمي واستمرَّي





ظَمِئَ الوقتُ والثواني اندلاعٌ

كلَّما قالت السَّما: لم تَمُرِّي





للعصافيرِ إذْ يُغنِّي بها الغُصْـ

ـــنُ، وللخَطْوِ مُغرمًا بالمَمَرِّ





للنَّدى يَستفزُّ في الوردِ شوكًا

لم يَجِدْ دونَ وَخْزِهِ مِن مَفَرِّ









ثم قرأ قصيدة أخرى

حملت حملت العطر والشعر والمجازات العالية، وأُظهر فيها قدرته على جمال الوصف للمحبوبة بعبارات شعرية خاطفة، تتكئ على مفردات غزيرة وتصوير بديع، ورؤية فنية عالية، فيقول:





كانت إذا ابتسمتْ أعودُ صبيَّا

وأعودُ مَجنونًا بها وشَقِيّا





وأعودُ نافذةً تُطِلُّ، وشارعًا

شغفًا يَضمُّ مُرورَها العفَويّا





كانتْ تدقُّ الكعبَ، حيثُ طريقُها

قلبي إذا تمشي لها يَتَهَيَّا





كانت إذا حضرتْ تُذيبُ رَبَاطتي

ثلجًا، وتَهتكُ صبريَ الورقيّا





وتُضيءُ أنثى كالسماء، وعطرُها

قبلَ الوصولِ أتى عليّ فحَيَّى









أما الشاعرة عائشة الشامسي فقد قرأت قصيدة حملت عنوان "الراحلون" التي عبرت فيها عن شعريتها الأصيلة، وخيالها المبحر في عوالم الكلمات بلغة رشيقة تجسد رؤيتها الذاتية للقصيدة التي تشرق في يدها، ويصبح لها رونق آخر حين تتفتح مثل الورود، فتقول:





الراحلون تبسُّما وغيابا

مروا على

قلق العبور عذابا





مروا وفي أرواحهم كنا كمن

نسي الطريق وضيع الأبوابا





لم يكتفوا أن شرَّعوا أشجاننا

للريح..حتى أشجنوا الأهدابا





كانوا..يجيدون الرحيل وربما

نحن الذين بجهلنا نتغابى





ثم ألقت قصيدة أخرى بعنوان "حَفيت" وهو جبل مشهور في الإمارات، فتصف علوه ومكانته وكأنه نجم مشهور في الأفق، وتتطرق إلى طبيعته بلغة شعرية تفلسف بها رؤيتها الحانية له، ومدى قربه من القلوب فتقول:





"حَفيتُ" على عُلُوّكَ كُنْتَ نَجْماً

تُدَلِّلُكَ النُّجومُ فَصِرْتَ أعْلى

ورُغْم طريقِكَ المَفْتونِ سِحْراً

تُحَمِّلُكَ الحَياةُ عَلَيْهِ ثِقْلا





فَقِفْ يا أيُّها الجَبَلُ المُعَنّى

على دَمِنا.. وقوفاً مُسْتَهَلّا





فأنْتَ على الطَّبيعَةِ كُنْتَ حُلْواً

وأنْتَ على القُلوبِ طُبِعْتَ أحْلى





فلا تَحْزَنْ إذا انْتَبَهَتْ فتاةٌ

إلى جَبَلٍ يَحِنُّ .. فَصارَ حَقْلا





ثم كان ختام القراءات مع الشاعر ناجى حرابة الذى أفاض على القاعة عطر القصيدة، وباح بما اختزله "ابن الأحساء" من حروف سامقة كنخلتها، وقرأ قصيدة "خَوْلة بعيني المتنبي" التى يستحضر من خلالها رؤيته التاريخية لأحداث جرت فى الماضى يصبغها على الحاضر،

برؤية مغايرة في الطرح فيقول:





لمْ يخُنْ حُلمَهُ القديمَ وإنْ نَاءَ

ولمْ تسْطِعِ الكواهلُ حَملَهْ





ها «ترحَّلْتَ» لمْ يَصِحْ خلفَكَ الرَّمـ

ــلُ ولم تنكسرْ من الحُزنِ نخلَةْ





وحدَهُ الشّعرُ هدْهَدَ الجمرَ أجرى

في صحارى أوجاعِ جُنحَيْك وَبْلَهْ





ومُذِ اصطختَ للصّهيلِ سمعتَ الـ

ـشّوقَ يشكو النَّوَى وأدركتَ ثُكْلَهْ





واختتم قراءته بقصيدة " فلّاحُ المجاز" التي تفيض بالمعاني العميقة في تجسيد قدرة الشاعر في التعامل مع اللغة الشعرية بجمال وإبداع، وهو ما تفيض به القصيدة من صور ومعاني، فيقول:





شغفاً يُطلُّ على المدى بعيونِهِ

فوضاهُ بوصلةٌ بدربِ شجونِهِ





متدرعاً بالشك، يصقلُ روحَهُ

ليشقّ بالأوهامِ صدرَ يقينِهِ





نبتتْ على يدهِ الحروفُ ولم يزلْ

يَروي ظماها من نميرِ فنونِهِ





أسرارهُ نَهَبٌ لكلّ قصيدةٍ

لكنّها لم تُفضِ عن مكنونِهِ





وفي نهاية الأمسية كرم الشاعر محمد البريكي الشعراء المشاركين ومقدم الأمسية.

خلال تكريم الشعراء



