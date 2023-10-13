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كوالكوم تسرح أكثر من 1200 موظف فى كاليفورنيا.. تفاصيل

10/13/2023 11:22:14 PM
(MENAFN- Youm7) أخطرت شركة كوالكوم إدارة تطوير التوظيف في كاليفورنيا أنها ستلغي 1258 وظيفة داخل الولاية، وفقًا لبلومبرج، ويمثل هذا حوالي 2.5% من إجمالي القوى العاملة في الشركة، والتي تبلغ حوالي 50000 فرد، لكن تخفيضات الوظائف لن تؤثر إلا على العاملين في مكاتب كوالكوم في سان دييجو وسانتا كلارا بولاية كاليفورنيا.

واستنادًا إلى تقرير بلومبرج، لا يوجد منصب آمن: إذ يقال إن أكثر من 750 من الموظفين المتأثرين سينتمون إلى الفريق الهندسي لشركة تصنيع الرقائق، بما في ذلك موظفون على مستوى المدير. وستأتي الأدوار المتأثرة المتبقية من مختلف الأقسام وستشمل الموظفين الفنيين والمحاسبيين الداخليين.

ويتعين على صانع الرقائق بموجب القانون إخطار وكالة كاليفورنيا بالتخفيضات الوشيكة في الوظائف. ولكن نظرًا لأن العديد من الأماكن الأخرى ليس لديها نفس القاعدة، فمن غير الواضح ما إذا كانت شركة كوالكوم تخطط لإلغاء الوظائف في مكاتب أخرى داخل الولايات المتحدة وخارجها، وفقا لتقرير انجادجيت .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التخفيضات في الوظائف، على الرغم من أنها مؤسفة، إلا أنها لا تشكل مفاجأة: فقد أعلنت الشركة في تقرير أرباحها ربع السنوية (PDF) الذي صدر في أغسطس أنها ستتخذ "إجراءات إعادة هيكلة إضافية"
في ذلك الوقت، اعترفت شركة تصنيع الرقائق بأنها تتوقع أن تتكون "إجراءات إعادة الهيكلة" هذه "إلى حد كبير من تخفيضات في القوى العاملة"، وقالت إن هذه الخطوة ستمكنها من القيام "باستثمارات مستمرة في فرص النمو والتنويع الرئيسية" في مواجهة "استمرار عدم اليقين في بيئة الاقتصاد الكلي والطلب".

وكما تشير بلومبرج، لا تزال شركة كوالكوم تجني معظم أموالها من مبيعات الهواتف الذكية، ويستمر أداء السوق في الانخفاض. في الواقع، قال المحللون إن شحنات الهواتف الذكية العالمية لهذا العام تسير على الطريق الصحيح لتكون الأسوأ منذ عقد من الزمن. ومن الممكن أن تشهد شركة كوالكوم نفسها انكماشًا في إيراداتها بنسبة 19% تقريبًا في السنة المالية الحالية.

ستبدأ الشركة في إزالة الموظفين في وقت ما في منتصف ديسمبر، وتتوقع أن يتم ذلك مع تغييرات إعادة الهيكلة التي يتعين عليها إجراؤها في النصف الأول من السنة المالية 2024 .








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