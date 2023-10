جوجل تفتتح أول مركز لتجربة الزوار: كل ما تحتاج معرفته

MENAFN - Youm7) افتتحت شركة جوجل أول مركز لتجربة الزوار، في مقرها الرئيسي في ماونتن فيو، كاليفورنيا، المركز الجديد، الذي يُطلق عليه Google Visitor Experience، عبارة عن مساحة عامة مصممة لمنح الزائرين فرصة تجربة جوجل ومجتمع مسقط رأسها.

وقالت جوجل في تدوينة: "من المنشآت الفنية التفاعلية إلى العروض المقدمة من الشركات المحلية إلى مطاعم كاليفورنيا الطازجة، فإن الوجهة العامة الجديدة بها الكثير من الأشياء التي يمكن للجميع استكشافها والاستمتاع بها".

ويتميز مركز تجربة زوار جوجل بمجموعة متنوعة من وسائل الراحة، بما في ذلك مقهى ومتجر منبثق.

كل ما تقدمه جوجل فى المركز الجديد

مقهى جوجل: أول مقهى عام على الإطلاق من جوجل، يقدم المكونات الموسمية المحصودة محليًا والتي تم إعدادها مع وضع الاستدامة والتنوع البيولوجي في الاعتبار.

متجر منبثق: عرض دوري للشركات المحلية، يضم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. وقالت جوجل في تدوينة: "الشركات الصغيرة هي محور أي مجتمع، وخلق فرص اقتصادية لرواد الأعمال للنمو أمر مهم بالنسبة لنا".

جوجل Store: متجر جوجل الفعلي حيث يمكن للزائرين استكشاف وشراء منتجات وخدمات أجهزة جوجل. سيكون هناك أيضًا بضائع ذات إصدار محدود متاحة في متجر جوجل. "الخبراء موجودون أيضًا لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من منتجاتنا، وتوفير إصلاحات هواتف Pixel وتسهيل ورش العمل"، وفقًا لـ جوجل.

The Plaza: مساحة خارجية تضم الأعمال الفنية والفعاليات والبرامج. وقالت جوجل: "نحن ندرك أن الفنانين مبتكرون أساسيون يلهمون الإبداع في المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها".

The Huddle: مكان مصمم لإنشاء الاتصالات، حيث يمكن لمجموعات المجتمع المحلي والمنظمات غير الربحية استضافة الأحداث. ستستضيف جوجل مجموعة من الأحداث وورش العمل في The Huddle. وقالت جوجل: "إذا كنت مجموعة مجتمعية أو منظمة غير ربحية، فيمكنك طلب حجز مساحة The Huddle لاجتماعك أو حدثك الخاص".