جوجل تفتتح أول مركز لتجربة الزوار: كل ما تحتاج معرفته

MENAFN - Youm7) افتتحت شركة جوجل أول مركز لتجربة الزوار، في مقرها الرئيسي في ماونتن فيو، كاليفورنيا، المركز الجديد، الذي يُطلق عليه Google Visitor Experience، عبارة عن مساحة عامة مصممة لمنح الزائرين فرصة تجربة جوجل ومجتمع مسقط رأسها.

وقالت جوجل في تدوينة: "من المنشآت الفنية التفاعلية إلى العروض المقدمة من الشركات المحلية إلى مطاعم كاليفورنيا الطازجة، فإن الوجهة العامة الجديدة بها الكثير من الأشياء التي يمكن للجميع استكشافها والاستمتاع بها".

ويتميز مركز تجربة زوار جوجل بمجموعة متنوعة من وسائل الراحة، بما في ذلك مقهى ومتجر منبثق.

كل ما تقدمه جوجل فى المركز الجديد

مقهى جوجل: أول مقهى عام على الإطلاق من جوجل، يقدم المكونات الموسمية المحصودة محليًا والتي تم إعدادها مع وضع الاستدامة والتنوع البيولوجي في الاعتبار.

متجر منبثق: عرض دوري للشركات المحلية، يضم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. وقالت جوجل في تدوينة: "الشركات الصغيرة هي محور أي مجتمع، وخلق فرص اقتصادية لرواد الأعمال للنمو أمر مهم بالنسبة لنا".

جوجل Store: متجر جوجل الفعلي حيث يمكن للزائرين استكشاف وشراء منتجات وخدمات أجهزة جوجل. سيكون هناك أيضًا بضائع ذات إصدار محدود متاحة في متجر جوجل. "الخبراء موجودون أيضًا لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من منتجاتنا، وتوفير إصلاحات هواتف Pixel وتسهيل ورش العمل"، وفقًا لـ جوجل.

The Plaza: مساحة خارجية تضم الأعمال الفنية والفعاليات والبرامج. وقالت جوجل: "نحن ندرك أن الفنانين مبتكرون أساسيون يلهمون الإبداع في المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها".

The Huddle: مكان مصمم لإنشاء الاتصالات، حيث يمكن لمجموعات المجتمع المحلي والمنظمات غير الربحية استضافة الأحداث. ستستضيف جوجل مجموعة من الأحداث وورش العمل في The Huddle. وقالت جوجل: "إذا كنت مجموعة مجتمعية أو منظمة غير ربحية، فيمكنك طلب حجز مساحة The Huddle لاجتماعك أو حدثك الخاص".