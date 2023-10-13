Saturday, 14 October 2023 08:01 GMT

مايكروسوفت تلغى فرض حدود لتخزين الصور للمستخدمين فى Onedrive

10/13/2023 11:22:14 PM
(MENAFN- Youm7) بعد تلقي رد فعل عنيف من العملاء، أعلنت شركة Microsoft أنها ألغت خططها لفرض حدود على التخزين السحابي للصور في حساب OneDrive الخاص بالمستخدمين بداية من 16 أكتوبر، وفقًا لتقارير Gizmodo.








وفي أغسطس، أعلنت مايكروسوفت أن الصور الموجودة في معرض OneDrive الخاص بالمستخدم وفي كل ألبوم من ألبومات الصور المحفوظة الخاصة به سيتم احتسابها بشكل منفصل ضمن الحد السحابي للشركة الذي يبلغ خمسة جيجابايت.

و كان من المتوقع أن يتم طرح التحديث في 16 أكتوبر، مما قد يجبر بعض المستخدمين على مواجهة أسقف التخزين حيث تتم إضافة البيانات الإضافية إلى OneDrive الخاص بهم، مما يمنع مزامنة الملفات الإضافية، لكن فوجئ العملاء بالتغيير المفاجئ في السياسة، وكانوا مندهشين للغاية في الواقع لدرجة أن الشركة استسلمت لرد فعل عنيف من المستخدمين وأعلنت مؤخرًا أن التغيير لم يعد مطروحًا على الطاولة.






ومن الممكن أن يكون رد الفعل العنيف على التغيير الأخير في سياسة Outlook قد لعب دورًا أيضًا، وفى شهر فبراير، أعلنت شركة Microsoft أن مرفقات البريد الإلكتروني والصور المضمنة سيتم احتسابها ضمن حد OneDrive البالغ خمسة جيجابايت.



وحتى ذلك الحين، كان يُسمح لأصحاب حسابات مايكروسوفت بسعة تخزينية تبلغ 15 جيجابايت في بريدهم الإلكتروني المستضاف على السحابة، والذي يتضمن المرفقات والصور، وفقًا لتقارير The Register .



ونتيجة لذلك، اشتكى العديد من المستخدمين من أنهم لم يعد بإمكانهم إرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكترونى، وفقا لتقرير theverge.

ومن المحتمل أن تكون هذه الخطوة قد أجبرت مستخدمي Outlook على الانتقال إلى منافسين مثل Gmail الذي استمر في تقديم حد تخزين يبلغ 15 جيجابايت، ربما من خلال التراجع عن حدود تخزين الصور، قد تحاول مايكروسوفت تجنب منح Google المزيد من العملاء عن غير قصد.














MENAFN13102023000132011024ID1107239473

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث