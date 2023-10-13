خطوة بخطوة .. طريقة ارسال ستيكرز الذكاء الاصطناعى على واتساب

MENAFN - Youm7) في الآونة الأخيرة، أعلنت شركة ميتا الأم لفيسبوك عن العديد من منتجات وميزات الذكاء الاصطناعي لتطبيق واتساب، وتدعي الشركة أن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة ستساعد مستخدمي واتساب على التواصل بطريقة أفضل، وإحدى هذه الميزات هي ملصقات AI.

ويمكّن واتساب المستخدمين من إنشاء ملصقات AI لتحسين تجربة الدردشة على التطبيق،

حيث يتم إنشاء ملصقات الذكاء الاصطناعي على واتساب بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI)، بناءً على النص الذي تدخله، باستخدام خدمة من Meta.

وبمجرد إرسالها، ستظهر ملصقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك تلقائيًا في علبة الملصقات الخاصة بك ويمكن مشاركتها في أي وقت مع جهة الاتصال الخاصة بك.

لذلك، إذا كنت ترغب أيضًا في إنشاء ملصقات AI على واتساب، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه:

خطوات

1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي

2. الآن افتح الدردشة

3. بعد ذلك اضغط على أيقونة Smiley متبوعة برمز الملصق

4. الآن اضغط على "إنشاء"، وإذا طُلب منك ذلك، اضغط على "متابعة".

5. بعد ذلك، سيتعين عليك إدخال وصف للملصقات التي ترغب في إنشائها

6.سيقوم التطبيق بعد ذلك بإنشاء 4 ملصقات يمكنك الآن اختيار الملصق الذي تفضله أو تعديل الوصف لإجراء أي تغييرات

7.إذا أعجبك الملصق، اضغط على إرسال











