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جوجل تحمى مستخدميها من المساءلة القانونية لاستخدام الذكاء الاطصناعى .. تفاصيل

10/13/2023 11:22:13 PM
(MENAFN- Youm7) قالت شركة جوجل إنها ستحمى العملاء الذين يستخدمون بعض منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها إذا تمت مقاضاتهم بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر.



وفي تدوينة، قالت جوجل إن العملاء الذين يستخدمون المنتجات المضمنة الآن بميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية ستتم حمايتهم، في محاولة لتهدئة المخاوف المتزايدة من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يتعارض مع قواعد حقوق الطبع والنشر، وفقا لتقرير theverge.



وذكرت على وجه التحديد سبعة منتجات ستغطيها قانونيًا: Duet AI في Workspace (بما في ذلك النص الذي تم إنشاؤه في Google Docs وGmail والصور في Google Slides وGoogle Meet)، وDuet AI في Google Cloud، وVertex AI Search، وVertex AI Conversation، وVertex AI Text، وتضمين واجهة برمجة التطبيقات (API) والتسميات التوضيحية المرئية على Vertex AI وCodey APIs ، ولم يتم ذكر أداة بحث Google Bard.



وقالت الشركة: "إذا تم الطعن عليك على أساس حقوق الطبع والنشر، فسوف نتحمل المسؤولية عن المخاطر القانونية المحتملة التي تنطوي عليها".



وقالت جوجل إنها ستتبع "نهجًا ذا شقين، الصناعة أولاً" لتعويض الملكية الفكرية، والذي سيغطي بيانات التدريب والنتائج الناتجة عن نماذجها الأساسية ، وهذا يعني أنه إذا تمت مقاضاة شخص ما لأن بيانات التدريب الخاصة بشركة Google تستخدم مواد محمية بحقوق الطبع والنشر، فستتحمل شركة Google هذه المسؤولية القانونية.



وقالت الشركة إن التعويض المتعلق ببيانات التدريب "ليس في الواقع حماية جديدة"، لكن جوجل اعترفت بأن العملاء يريدون توضيحًا صريحًا بأن حمايتها تغطي احتمال أن بيانات التدريب تحتوي على معلومات محمية بحقوق الطبع والنشر.



وقد أصدرت شركات أخرى إعلانات مماثلة حيث أعلنت شركة Microsoft أنها ستتحمل المسؤولية القانونية عن مستخدمي منتجات Copilot من المؤسسات. قالت Adobe إنها ستحمي عملاء المؤسسات الذين يستخدمون Firefly فيما يتعلق بمطالبات حقوق النشر والخصوصية والدعاية.



لقد طاردت قضايا حقوق الطبع والنشر منصات الذكاء الاصطناعي التوليدية، وقد تم الآن رفع المزيد من الدعاوى القضائية ضد شركات مختلفة بزعم انتهاكها لحقوق الطبع والنشر. واحدة من أحدث الدعاوى القضائية تم رفعها من قبل مؤلفين مشهورين مثل جورج آر آر مارتن، وجون غريشام، وجودي بيكولت.



وذكرت رويترز أن جوجل واجهت بالفعل دعوى قضائية جماعية مقترحة بزعم أخذ معلومات شخصية وبيانات محمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعى.












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