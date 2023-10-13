إيران أميركا لا يمكنها الانسحاب من اتفاق تحرير الأرصدة

MENAFN - Al-Anbaa) أكدت إيران أن الولايات المتحدة لا يمكنها "الانسحاب" من اتفاق تحرير ستة مليارات دولار من أرصدة طهران والذي ترعاه قطر، وذلك بعد تقارير أميركية عن تفاهم الدوحة وواشنطن على ذلك بعدما شنّت حركة حماس هجومًا على إسرائيل.

ونفذت واشنطن وطهران في سبتمبر الماضي اتفاقا لتبادل وافقت الولايات المتحدة بموجبه على نقل ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية إلى حساب خاص في قطر. وأطلقت إيران سراح خمسة أميركيين بعد تحويل الأموال إلى حسابات في الدوحة.

غير أنّ صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت الخميس أنّه تمّ اتخاذ قرار بمنع وصول إيران إلى هذه الأموال، بينما يواجه الرئيس جو بايدن ضغوطاً متزايدة بشأن هذه المسألة نظراً للمخاوف بشأن علاقات طهران بحماس.

وقال الناطق باسم البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة علي كريمي مقام على منصة "إكس" إن "أعضاء مجلس الشيوخ المعنيين والحكومة الأميركية يدركون تمامًا أنهم لا يستطيعون الانسحاب من الاتفاق".

وأضاف "هذه الأموال مملوكة للشعب الإيراني، وستستخدمها حكومة إيران لتسهيل جميع الاحتياجات الأساسية وغير الخاضعة للعقوبات للإيرانيين".

من جهتها، أعلنت قطر أنها ملتزمة بالاتفاق، وقال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الدوحة الجمعة إن "دولة قطر تلتزم بأي اتفاق هي طرف فيه ولا يتم العمل على أي خطوة بدون التشاور مع الأطراف"المعنية.