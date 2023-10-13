السعودية تؤكد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة وتدين استمرار استهداف المدنيين العزل

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكدت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزل هناك.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس" الجمعة ان :"المملكة جددت مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف كافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة انسانية وتوفير الاحتياجات الإغاثية والإنسانية لسكان غزة لاسيما وأن حرمانهم من هذه المتطليات الأساسية للعيش الكريم يعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني، وسيفاقم من عمق الازمة والمعاناة التي تشهدها هذه المنطقة".
واضافت الوزارة أن :"المملكة طالبت برع الحصار عن الأشقاء في غزة، وإجلاء المصابين المدنيين، والالتظام بالقوانين و الأعراف والقوانين الدولية والقانون الدولي الانساني، والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارت مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشاكل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها
القدس
الشرقية".
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