السعودية تؤكد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة وتدين استمرار استهداف المدنيين العزل

MENAFN - Al-Anbaa) أكدت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزل هناك.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس" الجمعة ان :"المملكة جددت مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف كافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة انسانية وتوفير الاحتياجات الإغاثية والإنسانية لسكان غزة لاسيما وأن حرمانهم من هذه المتطليات الأساسية للعيش الكريم يعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني، وسيفاقم من عمق الازمة والمعاناة التي تشهدها هذه المنطقة".

واضافت الوزارة أن :"المملكة طالبت برع الحصار عن الأشقاء في غزة، وإجلاء المصابين المدنيين، والالتظام بالقوانين و الأعراف والقوانين الدولية والقانون الدولي الانساني، والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارت مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشاكل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتهاالقدسالشرقية".