القسام توجه ضربة صاروخية جديدة لتل أبيب ونتانياهو هجوم إسرائيل على غزة ليس سوى البداية

MENAFN - Al-Anbaa) وجهت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية ضربة صاروخية جديدة لتل أييب حيث دوت انفجارات ضخمة في المدينة، وذلك ردا على عملية "السيوف الحديدية" الاسرائيلية على قطاع غزة.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القصف الإسرائيلي العنيف على غزة "ليس سوى بداية" رداً على هجمات حماس التي خلفت 1300 قتيل اسرائيلي.

ومع حشد عشرات الآلاف من القوات الإسرائيلية على حدود غزة، قال نتنياهو في كلمة متلفزة "أعداؤنا بدأوا للتو في دفع الثمن. لا أستطيع الكشف عما سيحدث، لكنني أقول لكم إن هذه مجرد البداية".

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته توغلت بشكل محدود داخل غزة للعثور على دلائل على مكان الرهائن المحتجزين لدى "حماس" وكجزء من الحرب المستمرة ضدها.

وقال المتحدث باسم الجيش الأدميرال دانييل هاغاري، في إفادة للصحفيين بثته القناة الـ 12 الإسرائيلية: نفذت قوات الجيش "مداهمات محلية داخل أراضي قطاع غزة للبحث عن الإرهابيين والأسلحة".

وأضاف أنه خلال هذه المداهمات بذلت القوات جهودا "للعثور على المفقودين".

وأوضح هاغاري أن "قوات المشاة والمدرعات قامت بالبحث في المنطقة للعثور على نتائج قد تساعد في الجهود المبذولة لتحديد مواقع البنية التحتية الإرهابية والخلايا الإرهابية الموجودة في المنطقة".

من جهتها، قللت (حماس) من هذا التوغل، وقال مصدر في الحركة إن مثل هذه الإعلانات من قبل الجيش تأتي في إطار الحرب النفسية على الشعب الفلسطيني.

وتابع المصدر أن الهجمات الجوية والتوغلات هي لإعادة الثقة بجيشها المنهار بعد هجوم حماس يوم السبت الماضي.

من جهة أخرى، أعلن هاغاري عن إبلاغ "120 عائلة إسرائيلية" عن أسر أبنائها من مسلحي حماس خلال هجومها المفاجئضدإسرائيل.