قطر تتجاوز العراق وتبلغ نهائي البطولة الدولية الرباعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- بلغ المنتخب القطري نهائي البطولة الدولية الرباعية التي تستضيفها الأردن، بعد فوزه على المنتخب العراقي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بدون أهداف، في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ستاد عمان الدولي.
وقبل انطلاقة المباراة، وقف المنتخبين دقيقة صمت وقراءة الفاتحة حدادا على الشهداء في مدينة غزة والأراضي الفلسطينية.
وستقام المباراة الثانية لحساب البطولة ذاتها بين المنتخب الوطني ونظيره الإيراني عند الساعة التاسعة مساء، على أن يتأهل الفائز لمواجهة قطر في النهائي مساء الثلاثاء المقبل، فيما يلعب الخاسر مع المنتخب العراقي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم نفسه.
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