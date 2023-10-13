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قطر تتجاوز العراق وتبلغ نهائي البطولة الدولية الرباعية

10/13/2023 11:20:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- بلغ المنتخب القطري نهائي البطولة الدولية الرباعية التي تستضيفها الأردن، بعد فوزه على المنتخب العراقي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بدون أهداف، في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ستاد عمان الدولي.

وقبل انطلاقة المباراة، وقف المنتخبين دقيقة صمت وقراءة الفاتحة حدادا على الشهداء في مدينة غزة والأراضي الفلسطينية.

وستقام المباراة الثانية لحساب البطولة ذاتها بين المنتخب الوطني ونظيره الإيراني عند الساعة التاسعة مساء، على أن يتأهل الفائز لمواجهة قطر في النهائي مساء الثلاثاء المقبل، فيما يلعب الخاسر مع المنتخب العراقي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم نفسه.

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