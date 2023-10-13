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المنتخب الوطني يخسر من إيران بالبطولة الدولية الرباعية

10/13/2023 11:20:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان- الغد- خسر المنتخب الوطني لكرة القدم بثلاثة أهداف لهدف من ضيفه الإيراني، ضمن منافسات البطولة الرباعية الدولية الودية، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد عمان الدولي.

وتقدم المنتخب الإيراني بالنتيجة بعد مرور 6 دقائق على انطلاقة المباراة عبر اللاعب ساردار أزمون، قبل أن يعزز زميله مهدي طارمي عند الدقيقة 28 من زمن اللقاء.

وقلص المهاجم يزن النعيمات النتيجة للمنتخب الوطني عند الدقيقة 74، فيما أهدر إحسان حداد فرصة تعديل النتيجة من علامة الجزاء في الوقت بدل من الضائع من المباراة، فيما سجل هدف إيران الثالث مهداد محمدي عند الدقيقة 90+4.

ودخل لاعبة المنتخب الوطني مرتدين اللفحة (الفلسطينية الاردنية) والشارات السوداء، فيما تم الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة حدادا على الشهداء في مدينة غزة والأراضي الفلسطينية.

وكان المنتخب القطري قد فاز على نظيره العراقي في مباراة نصف النهائي الأولى بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره العراقي مساء الثلاثاء لتحديد المركز الثالث في البطولة، فيما تواجه إيران منتخب قطر باليوم ذاته على ستاد عمان.

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