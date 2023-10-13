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جلسات المصارحة.. منصة آمنة تنهي الخلافات وتذيب الجليد بين العلاقات

10/13/2023 11:20:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ربى الرياحي






عمان - بين الحين والآخر، تحتاج العلاقات بأشكالها كافة إلى عقد جلسات مصارحة، الهدف منها إزالة الشكوك وإذابة الجليد وإنهاء الخلافات. فالمصارحة هي فرصة للتصافي وتوضيح الصورة لجميع الأطراف وبها تقوى الروابط وتترسخ المشاعر، ويستطيع كل طرف من الأطراف الوصول لنقطة التقاء مع الآخر تسمح بوضع النقاط على الحروف وإعطاء مساحة كافية للتعبير عن كل ما يجول في القلب والخاطر دون خوف من الخسارة.
وتظل جلسات المصارحة، بمفهومها الأعمق، طريقة لكشف الأوراق وتمكين الآخر من فهم كل ما يحدث حوله والتحاور بمحبة وإعادة الحياة لعلاقات باتت باردة وسطحية لكونها اختارت التكتم.
سارة محمد (36 عاما)، تجد أن الخطأ يبدأ عندما نخاف من مواجهة الطرف الآخر والاستسلام للتراكمات التي من شأنها أن تهدم أقوى العلاقات. هي بطبيعتها إنسانة صريحة تحب الوضوح وتحرص في كل علاقاتها على أن يكون الوضوح هو الأساس. تقول في موقف حدث بينها وبين صديقة لها "ليس المهم من المخطئ، لكن المزعج في القصة أن صديقتها قررت تجاهلها دون أن توضح لها السبب، معتقدة أن على الطرف الآخر أن يفهم وحده، وأن صمتها هو تعبير عن غضبها"، وذلك ما تنفر منه سارة لأنها شخصية تهتم بأن تتمتع علاقتها بالصدق والوضوح. لذلك ترى أن في جلسات المصارحة فرصة لتخطي كل الخلافات الكبيرة وحتى الصغيرة، ومن يحبك بصدق يواجهك بعيوبك وأخطائك، لذلك فالمصارحة تكون بدافع الحب والإبقاء على العلاقة وليس التجريح.
ويوافقها الرأي أحمد الذي يبين أن المصارحة تبنى على الاحترام واللطف بالكلام، لافتا إلى أنه هو وزوجته اتفقا منذ البداية على أن يبتعدا عن الشك تماما وأن يجعلا الصراحة العنوان العريض لعلاقتهما وقاعدة أساسية يستمدان من خلالها الحب والتفاهم والثقة.. لذا فإن جلسات المصارحة التي اعتادا عقدها بشكل دوري قللت من المشكلات بينهما وساعدتهما على إبقاء مشاعر الحب حقيقية وقوية، فالوضوح يحيي العلاقة وخاصة بين الأحبة.
أما أسماء فقد عانت طويلا قبل أن تغير من طريقة والدتها، تقول إن خوفها من ردة فعل والدتها القاسية كان يمنعها من مصارحتها والتحدث معها عن نقاط معينة تزعجها في علاقتهما معا، مشيرة إلى أنها لطالما تمنت أن تكون والدتها صديقة لها تفهمها وتشعر بها وأن تنسى لو لوقت قصير أنها أم.
وبحسب أسماء، فإن والدتها أخذت وقتا طويلا حتى أدركت أن ابنتها كبرت ولم تعد طفلة. وهذا ما يجعل علاقتهما اليوم أكثر نضوجا وفيها الكثير من الثقة والاحترام والصراحة المتبادلة، فقد أصبحتا صديقتين يجمعهما التفاهم، وتلك الجلسات تمنح كل منهما الأمان على أسرار وتفاصيل تحكمها العاطفة والتوجيه.
وحول ذلك، يبين الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، أن المصارحة هي التعبير عن رأيك بشفافية، وتأتي لتنهي أي خلاف وتذيب الجليد الحاصل وتعيد العلاقات لمسارها.
ويشير إلى أن المصارحة ضرورية جدا وخاصة بين الزوجين وبين الأهل وأبنائهم وحتى بين الأصدقاء، لكونها تفريغا انفعاليا يساعد على التحرر من الطاقة السلبية وقراءة المواقف والمشكلات بمنظور جديد قائم على المحبة والثقة والتفاهم.
كما أن للمصارحة دورا في بناء علاقات قوية وصحية خالية من التوتر والقلق والضغوط النفسية، إضافة إلى الأحقاد التي قد توجدها التراكمات والكبت. والمصارحة أيضا، وفق مطارنة، تشعر أطراف العلاقة بالراحة والتخلص من عبء تحمل شخص بات مرهقا بالنسبة لهم وتجعل الرؤية أوضح، وهذا ما يحقق المصالحة النفسية والانسجام في العلاقة.
ويرى مطارنة أن هناك أشخاصا يخافون المصارحة لعدم قدرتهم على المواجهة، وبالتالي يفضلون التكتم على كل ما يشعرون به وتحمل أمور فوق استطاعتهم من شأنها أن تؤذيهم نفسيا. ولذلك فإن الشخص عندما ينوي المصارحة عليه ألا يحسب حسابا للخسارة؛ لأن من يؤمن بصدق محبته يستطيع أن يفهمه ويشعر به ويتقبل رأيه وكلامه، أما المخطئ فيجد في المصارحة فرصة لإنهاء العلاقة والانسحاب.
وتشير خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم، إلى أن جلسة المصارحة أو الفضفضة مع الأشخاص المقربين لدينا تعزز من التواصل وتقوية العلاقات وتزيل الشكوك، ومن خلالها نفهم مشاعر الآخرين، ويمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على العلاقات الشخصية والأسرية.
جلسة المصارحة مع الزوجة تعد أمرا مهما لتعزيز الفهم المتبادل وتقوية العلاقة الزوجية، ويمكن أن تساعد على التعبير عن مشاعرك واحتياجاتك بصراحة، والاستماع إلى مشاعرها واحتياجاتها أيضا. هذا يمكن أن يؤدي إلى حل الخلافات وتعزيز الثقة، والاهتمام بالتواصل المفتوح والصريح.
ووفق إبراهيم، فإن الصراحة مع الأبناء أيضا تعد مهمة جدا، حيث تساعد هذه الجلسات على فهم أفضل لمشاعر وأفكار أبنائنا وتقديم الدعم الذي يحتاجونه وتطوير ثقافة الاحترام المتبادل وبناء علاقات قوية داخل الأسرة. كما أنها تمنحهم الثقة في التحدث عن مشاكلهم وتجاربهم بصدق.
أما الصراحة مع الأصدقاء المقربين، فهي تعزز من علاقة الصداقة وتسهم في بناء روابط قوية. يمكن أن تكون هذه الجلسات فرصة لمناقشة أمور مهمة أو مشاكل شخصية، والتعبير عن مشاعرك بصدق، والاستماع إلى مشاعرهم أيضا.
وتذهب إبراهيم إلى أن هدف هذه الجلسات، سواء كانت مع الزوجة، الأبناء، أو الأصدقاء المقربين، هو تحقيق أمور مهمة عدة، منها؛ إزالة الشكوك عبر توفير منصة آمنة للتحدث والتعبير عن المشاعر والأفكار الذي يمكن أن يساعد على حل الشكوك وفهم أفضل للآخرين، وتعزيز التفاهم المتبادل، بما يساعد على فهم أفضل للآخرين ولمشاعرهم واحتياجاتهم، وتقوية الروابط وبناء علاقات أقوى وأكثر عمقا بين الأفراد، سواء كانوا أفراد أسرة أو أصدقاء. كذلك دعم العلاقات الإيجابية التي تجعل الأشخاص أكثر تقديرا لبعض بعضا.
أما الأسباب التي قد تجعل بعض الأشخاص يبتعدون عن جلسات المصارحة أو الصراحة، فمنها الخوف من الرفض وأن تكون ردود فعل الآخرين سلبية وتؤدي إلى رفضهم، مما يمكن أن يكون مؤلما لهم. كذلك الضغط والتوتر عند مشاركة مشاعرهم بصراحة، ويمكن أن يكون ذلك مثبطا بالنسبة لهم، كما أن هناك أشخاصا يفضلون الاحتفاظ بأمورهم الشخصية لأنفسهم ويرون أنها ليست مناسبة للمشاركة.
ومن الأسباب الأخرى، الخوف من التأثير السلبي على العلاقات، فبعض الأشخاص يخشون أن الصراحة قد تؤدي إلى تأثير سلبي على العلاقات وقد تؤدي إلى صراعات أو انفصال، وقد يشعر بعض الأشخاص بالخجل أو العار من مشاركة مشاعرهم أو تجاربهم، كذلك سوء تجارب سابقة سلبية قد تكون سببا لتجنب الصراحة، خاصة إذا كانت هناك تجارب لا ترتقي إلى التوقعات. لذا يجب أن يتم فهم هذه الأسباب ومساعدة الأشخاص على التغلب عليها إذا كانوا يرغبون في تحقيق فوائد الصراحة في العلاقات.

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