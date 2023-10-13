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النفايات الإلكترونية.. هل تشكل كنزا من المعادن؟

10/13/2023 11:20:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت الأمم المتحدة، بأن المستهلكين يرمون أو يمتلكون سنوياً سلعاً إلكترونية تالفة تحتوي على مواد خام ضرورية للتحول إلى الطاقة الخضراء تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار.
وتحتوي على الألعاب والكابلات والسجائر الإلكترونية والأدوات وفراشي الأسنان الكهربائية وآلات الحلاقة وسماعات الرأس وغيرها من الأدوات المنزلية، معادن مثل الليثيوم والذهب والفضة والنحاس، وفق ما نشر على موقع "سكاي نيوز. عربية".
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على هذه المواد بسبب دورها المهم في الصناعات الصديقة للبيئة التي تشهد نمواً مطرداً، من أمثال إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
وفي أوروبا وحدها، من المتوقع أن يزداد الطلب على النحاس ست مرات بحلول العام 2030، لتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاعات، بينها الطاقة المتجددة والاتصالات والفضاء والدفاع.
وقال معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار" في تقرير أول من أمس، إن المواد يتم هدرها لأن هذه النفايات "غير المرئية" يجري التخلص منها بدل إعادة تدويرها.
وأضاف المعهد، أن النفايات الإلكترونية "غير المرئية" تصل كمياتها إلى تسعة مليارات كيلوغرام سنوياً في مختلف أنحاء العالم، وتبلغ قيمة المواد الخام التي تحويها 9.5 مليار دولار، أي حوالى سدس إجمالي النفايات الإلكترونية المرمية العام 2019 والبالغ 57 مليار دولار.
وكان أكثر من ثلث النفايات "غير المرئية" عبارة عن ألعاب كسيارات السباق والدمى الناطقة والروبوتات والطائرات المسيرة، إذ يرمى 7.3 مليار قطعة سنوياً.
وأشار التقرير إلى أن وزن نحو 844 مليون جهاز تدخين يرمى كل عام، يعادل وزن برج إيفل ست مرات.
ووجدت الدراسة أيضاً، أنه تم التخلص خلال العام الماضي من 950 مليون كيلوغرام من الكابلات المصنوعة من النحاس القابل لإعادة التدوير، وهو ما يكفي للدوران حول الأرض 107 مرات.
وفي أوروبا، يتم إعادة تدوير 55 بالمائة من النفايات الكهربائية والإلكترونية، لكن المتوسط العالمي ينخفض إلى نحو 17 بالمائة.

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