متظاهرون أردنيون: نتنياهو وبايدن شركاء في الإبادة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رفع متظاهرون قرب أقرب نقطة على الطريق الواصل إلى الحدود مع فلسطين في منطقة ناعور، اليوم الجمعة، لافتة اعتبرت الرئيس الأميركي جو بايدن شريكا في إبادة الشعب الفلسطيني مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وكان بايدن أعلن الدعم الكامل لإسرائيل في حربها ضد غزة الآن، وأمدها بجسر جوي من السلاح والعتاد، إلى جانب إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط تعبيرا عن هذا ا لدعم.
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