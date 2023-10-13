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متظاهرون أردنيون: نتنياهو وبايدن شركاء في الإبادة

10/13/2023 11:20:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رفع متظاهرون قرب أقرب نقطة على الطريق الواصل إلى الحدود مع فلسطين في منطقة ناعور، اليوم الجمعة، لافتة اعتبرت الرئيس الأميركي جو بايدن شريكا في إبادة الشعب الفلسطيني مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وكان بايدن أعلن الدعم الكامل لإسرائيل في حربها ضد غزة الآن، وأمدها بجسر جوي من السلاح والعتاد، إلى جانب إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط تعبيرا عن هذا ا لدعم.

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