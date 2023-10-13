الصفدي: لا أحد يزاود على الموقف الأردني بدعم الأشقاء الفلسطينيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال حديث لبرنامج "ستون دقيقة" عبر التلفزيون الأردني: لا أحد يستطيع المزاودة على الموقف الأردني الداعم للأشقاء الفلسطينيين، مؤكداً أن القضية الفلسطينية بقيت حاضرة على أجندة جلالة الملك عبد الله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله.
وأضاف الصفدي حول أولويات المجلس في المرحلة المقبلة: أن خطبة العرش السامي ستكون بوصلة يهتدي بها المجلس في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن المجلس سيركز في دورته الأخيرة على تمكين الأحزاب والمرأة والشباب.
وأكد الصفدي، أن المجلس لم يتوان في فتح قضايا الفساد والتعدي على المال العام، مشيراً أن المجلس أمام استحقاقات مهمة تضمنها خطاب العرش السامي ويتوجب على السلطات كافة التقاطها والعمل بروح من التشاركية والتعاون. -(بترا)
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