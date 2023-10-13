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أجواء معتدلة وغيوم على ارتفاعات منخفضة

10/13/2023 11:20:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تبقى الأجواء يوم السبت، معتدلة الحرارة بوجه عام، مع وجود غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تزداد نشاطا بعد ساعات الظهيرة، خاصة في شرق المملكة، وفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية.
وتتأثر المملكة الأحد، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، بحيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بـ(4-5) درجات مئوية، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء محدودة من جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتبقى المملكة يوم الاثنين، تحت تأثير الكتلة الهوائية لطيفة الحرارة والرطبة، حيث تبقى الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.-(بترا)

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