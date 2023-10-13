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الفسفور الأبيض يقتل الغزيين.. من يوقف خرق الاحتلال للقانون الدولي؟

10/13/2023 11:20:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحت سمع وبصر العالم، يلجأ جيش الاحتلال إلى قصف المدنيين في غزة بالفسفور الأبيض، من دون أن يعبر مسؤول أو دولة عن أي حرقة في الضمير، أو تسرب لأي مشاعر إنسانية تجاه الأطفال والنساء والمسنين الذين يتم حرقهم أحياء بهذا السلاح الفتاك.
منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اتهمت إسرائيل صراحة باستخدام ذخائر الفسفور الأبيض في عدوانها العسكري في غزة ولبنان. وقالت إن استخدام مثل هذه الأسلحة يهدد المدنيين بالتعرض لإصابات خطيرة وطويلة الأمد.
وإن تساءلنا عن ماهية هذه المادة، ولماذا هي محرمة دولياً، وفي أي حالات، يجيب الخبراء بأن الفسفور الأبيض مادة كيميائية تشبه الشمع، وغالباً ما تكون صفراء أو عديمة اللون. ويقول بعضهم إن رائحتها تشبه رائحة الثوم.
"هيومن رايتس ووتش" قالت إنها تحققت من مقاطع فيديو التقطت في لبنان في العاشر والحادي عشر من الشهر الحالي، تظهر انفجارات جوية متعددة للفسفور الأبيض الذي أطلقته مدفعية الاحتلال فوق ميناء مدينة غزة وموقعين على طول الحدود مع لبنان.
وقدمت رابطين لمقطعي فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قالت إنهما يظهران "استخدام مقذوفات مدفعية من الفسفور الأبيض عيار 155 مليمترا لحجب الرؤية أو وضع العلامات أو إرسال إشارات على ما يبدو". وأضافت أن المقطعين يظهران مشاهد بالقرب من الحدود مع لبنان.
فيما لم تقدم المنظمة روابط لمقاطع فيديو تظهر استخدام الفسفور الأبيض في غزة، لكن قنوات تلفزيونية فلسطينية بثت مقطعا في الأيام الماضية يظهر أعمدة رقيقة من الدخان الأبيض في سماء القطاع، وقالت إنها ناجمة عن مثل هذه الذخائر.
منظمة العفو الدولية، بدورها، أكدت أن وحدات الاحتلال العسكرية التي تضرب قطاع غزة مجهزة بقذائف مدفعية من الفوسفور الأبيض.
وأضافت المنظمة، أن مختبر أدلة الأزمات لديها يتحقق من أن الوحدات العسكرية التابعة للاحتلال التي تضرب غزة مجهزة بقذائف مدفعية من الفسفور الأبيض.
ولفتت عبر حسابها على منصة تويتر بأنها تجري تحقيقا في استخدام للفسفور الأبيض في غزة، بما في ذلك في غارة استهدفت أمكنة بالقرب من شاطئ في القطاع.
وحثت المنظمة قوات الاحتلال على احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات، والحرص على تجنيب المدنيين.
ولفتت المنظمة إلى أن "الفسفور الأبيض هو مادة حارقة تستخدم في الغالب لإنشاء حاجز دخان كثيف أو تحديد الأهداف. وهو يحترق في درجات حرارة عالية جدا عند تعرضه للهواء ويمكن أن يستمر في الاحتراق داخل اللحم. كما يسبب ألما مروعا وإصابات تغير الحياة ولا يمكن إخماده بالماء".
وكان جيش الاحتلال أعلن في 2013 أنه سيتخلص تدريجيا من ذخائر الفسفور الأبيض التي استخدمها خلال عدوانه على غزة بين عامي 2008 و2009، وهو ما أثار اتهامات بارتكاب جرائم حرب من مختلف جماعات حقوق الإنسان.
لكن لم يذكر جيش الاحتلال في ذلك الوقت ما إذا كان سيتراجع أيضا عن استخدام الفسفور الأبيض كسلاح.

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