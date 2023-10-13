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الاحتلال يتجبر.. موسم الإبادة الجماعية والترانسفير

10/13/2023 11:20:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فريق الغد






متسلحا بدعم أميركي أعمى، ومشاركة فعلية في العدوان، يمضي الاحتلال في مخططه القاضي بتهجير قسري لسكان غزة العزل، أما من يرفض التهجير، فمصيره الموت على يد الآلة الوحشية الصهيونية، في أبشع عملية إبادة جماعية يشيح العالم بنظره عنها، ليصف الضحية بالإرهاب، والجلاد بحمامة سلام.
سكان مدينة غزة وشمالها، يقعون تحت وطأة إنذار الاحتلال بالنزوح عن مناطق سكنهم في شمال ما يعرف بـ"وادي غزة" نحو الجنوب، بدعوى "التمهيد لتكثيف العمليات العسكرية"، والوجه الآخر الجلي، هو التهجير القسري، تمهيدا لدفعهم باتجاه الحدود المصرية. بيان جيش الاحتلال دعا جميع السكان في المناطق المحددة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا، زاعما أن هذا الإجراء من "أجل حمايتهم"، غير أنه أردف بالقول "لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان بذلك"، وهو البيان الذي لن يصدر أبدا.
لكن البيان الذي أريد له أن يغطي الوجه البشع للاحتلال، كانت سبقته، وتبعته، اعتداءات وحشية على المدنيين العزّل، وقد أبيدت عائلات بأكملها، وتخطى عدد الشهداء 1843 شهيدا، و7 آلاف جريح.
ومع الفجر، شوهدت أفواج من الغزيين تستقل مركبات بأحجام مختلفة، ومتعددة الاستخدام، وآخرون يسيرون على الأقدام، باتجاه جنوب القطاع، بينما لم يستثن التحذير موظفي الأمم المتحدة، وأولئك الذين يقيمون في منشآت تابعة للمنظمة الدولية، بما فيها المدارس والمراكز الصحية والعيادات، ليغادر أسطول من سيارات تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ترفع شارات وأعلام المنظمة الدولية، تغادر مدينة غزة إلى مقرها الرئيس، في اتجاه مدينة رفح حيث أقامت مركزا لمواصلة عملياتها الإغاثية.
لكن آخرين رفضوا الاستجابة للإنذار بالنزوح، وقرروا الصمود في المنازل وإفشال مخطط الاحتلال بالتهجير والنزوح الجماعي.
في الأثناء، ضبط الأردنيون نبضهم على إيقاع قطاع غزة الجريح، وخرجوا في المدن والبلدات والقرى والمخيمات والبوادي، في جميع المحافظات، للتعبير عن رفضهم للعدوان الوحشي للاحتلال، ودعم الغرب الاستعماري لهذا العدوان، من دون أن يعطوا للضحية فرصة للظهور في الإعلام.
ونظم الأردنيون مسيرات ومهرجانات شعبية حاشدة نددت بالعدوان الوحشي على المدنيين بالقطاع، مستنكرين "الصمت العربي" إزاء كل الانتهاكات والمجازر التي ترتكب بحق الأطفال والنساء، ومطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه المجازر وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات للأهل في غزة.
وحاول متظاهرون غاضبون الوصول إلى الحدود الأردنية مع الاحتلال في منطقة الأغوار، لكن قوات الأمن منعتهم من تخطي الحواجز الأمنية التي أقيمت على نقاط متعددة.

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