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دراسة: لا تحسن على نتائج رصد نوعية الهواء في المدن الصناعية

10/13/2023 11:20:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان– لم يطرأ أي تحسن على نتائج رصاد نوعية الهواء في مدينة سحاب العام الماضي، من حيث التجاوز في المعدلات اليومية والسنوية لمستويات الجسيمات الدقيقة بقطر 2.5 ميكرون، والتي تسبب تلوث الهواء في المدينة، الحد المنصوص عليه في القاعدة الفنية الأردنية.
وجاء في دراسة "نوعية الهواء في المدن الصناعية بالمملكة"، أن "مواقع الرصد في مدينة سحاب، سجلت 9 تجاوزات، للحد اليومي المنصوص عليه في القاعدة الفنية رقم 1140/2006، في حين كانت مستويات غازات ثاني أكسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد النيتروجين، ضمن الحدود المسموح بها".
والـPM 2.5، هي جسيمات مجهرية يصل عرضها إلى 2.5 ميكرون، ويقل قطرها 30 مرة عن قطر شعرة الإنسان، وعندما ترتفع مستوياتها، تشكل هذه الجسيمات ضبابا في الجو، وتدخل إلى الجهاز التنفسي للإنسان وتنفذ إلى رئتيه، ويطلق عليها القاتل الصامت، بحسب تعريفات البنك الدولي.
وأشارت الدراسة، التي حصلت الـ"الغد" على نسخة منها، إلى أن "عدد تجاوزات مدينة إربد للمعدلات اليومية والسنوية لمستويات الجسيمات الدقيقة بقطر 2.5 ميكرون في العام الماضي، ارتفعت العام الماضي لتصل 11 تجاوزا، مقارنة بسنة 2021، التي سجلت 6".
ويحدث نحو 95 % من حالات الوفاة في البلدان النامية، عندما يتعرض مليارات الأشخاص لتركيزات الجسيمات الدقيقة بقطر 2.5 ميكرون، سواء خارج المنازل أو داخلها، التي تزيد مرات عدة عما ورد في المبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وفق ما أورده البنك الدولي في تقرير سابق له.
وللعام الثاني، لم تشهد مدينة اربد "كذلك تجاوزات في الحدود اليومية والسنوية لمستويات غازات ثاني أكسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد النيتروجين"، بحسب الدراسة التي أعدها مركز المياه والبيئة والتغير المناخي في الجمعية العلمية الملكية لصالح وزارة البيئة.
ويعد غاز أكسيد النيتروجين بكل أنواعه ساما وضارا؛ إذ يمكن أن يؤدي إلى تهيج العين والجهاز التنفسي، والإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية.
وتنتج غازات أكسيد النيتروجين، كمنتجات ثانوية غير مرغوب بها في محركات احتراق الوقود في السيارات، بخاصة في محركات الديزل، وأيضا من عملية حرق الفحم والنفط والغاز، والخشب، والنفايات.
أما موقع الرصد بمدينة الكرك، فـ"سجلت من خلاله خمسة تجاوزات العام الماضي في المعدلات اليومية والسنوية لمستويات الجسيمات الدقيقة بقطر 2.5 ميكرون، أو المواد الطيارة (الرذاذ) التي تسبب تلوث الهواء عن الحد المسموح به ضمن القاعدة الفنية المحلية".
وأوصت الدراسة بـ"الاستمرار بمراقبة نوعية الهواء في مناطق الرصد الحالية، وزيادة المناطق المغطاة مثل المدن الصناعية، لما لذلك من أهمية في تحديد المواقع المعرضة لتلوث الهواء، ودراسة مصادر تلوثها، وتنفيذ الإجراءات التي من شأنها الحد من تجاوز تراكيز الملوثات لحدود المواصفات الوطنية لنوعية الهواء المحيط".
كما ودعت لـ"توسيع دائرة الرصد من حيث عدد الملوثات المرصودة، بخاصة رصد مستويات الكربون الأسود في المناطق التي تعاني من كثافة حركة السير، وترصد فيها الجسيمات".
وستساعد تلك الخطوة على "تقدير مساهمة الانبعاثات الصادرة عن احتراق الوقود في المركبات على مستويات الجسيمات في الهواء المحيط، وكذلك رصد مستويات الأوزون في المناطق التي تعاني من كثافة حركة السير، وغيرها من مصادر انبعاث أكاسيد النيتروجين، والمركبات العضوية المتطايرة، وأشعة الشمس الحادة".
وهدفت هذه الدراسة لـ"رصد وتقييم نوعية الهواء المحيط تضع الأساس للعمل الاستراتيجية الوطنية في المملكة بهذا المجال، في وقت لا بد منه تنفيذ استراتيجيات ومبادئ الاقتصاد الدوار، وكفاءة استهلاك الموارد في جميع القطاعات خاصة في النقل، والصناعة، ومعالجة النفايات".
ولقد جرت مراقبة مستويات الجسيمات الدقيقة PM2.5 في مواقع الرصد بسحاب، والكرك، وإربد، وكذلك مستويات أكاسيد النيتروجين (NOX,NO2,NOx)، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، في موقعي الرصد في إربد وسحاب؛ إذ أن هذه الملوثات، تنتج من حرق الوقود في الصناعات والمركبات الخفيفة والثقيلة.
يذكر أن نسبة الكبريت مرتفعة نسبيا في الديزل والوقود الثقيل المنتج في مصفاة البترول، والمستخدم في الأردن.

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