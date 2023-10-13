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800 ألف شخص من المواطنين لا يحتملون تكاليف النظام الغذائي الصحي

10/13/2023 11:20:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان - قدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، تكلفة اتباع نظام غذائي صحي في الأردن بحوالي 2.65 دينار يوميا للشخص.
وأشارت "الفاو"، في تقرير بعنوان "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2023" أعدته مع منظمات عالمية أخرى، إلى أن تكلفة اتباع نظام غذائي صحي في الأردن تصل الى 3.737 دولار (2.65 دينار) للشخص يومياً.
وأوضحت أن هناك 800 ألف شخص غير قادرين على تحمل تكاليف النظام الغذائي الصحي، وهم يشكلون حوالي 7.1 % من السكان.
وتعتبر منظمات دولية، منها "الفاو"، أن ضعف النظام الغذائي، من الأسباب الرئيسة لسوء التغذية والأمراض غير السارية، بما في ذلك أمراض السكري والقلب والسكتة الدماغية والسرطان.
وتشير منظمة الصحة العالمية، الى أن النظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني، من أبرز المخاطر العالمية التي تهدد الصحة حاليا.
وجاء في التقرير أنه في العام الماضي، عانى 100 ألف طفل في الأردن بعمر أقل من 5 أعوام من التقزم، و100 ألف آخرين عانوا من زيادة الوزن، وعدد النساء المصابات بفقر الدم في العمر بين 15 و49 بلغ مليون سيدة العام 2019، وأكثر من 100 ألف طفل أقل من عمر 5 أعوام، يحصلون على الرضاعة الطبعية (إحصائيات 2021)، وأقل من 100 ألف عدد الأطفال ذوي الوزن المنخفض عند الولادة (بحسب إحصائيات 2020)، وهناك مليونا شخص بالغ يعانون من سمنة مفرطة (بحسب إحصائيات 2016).
التقرير الذي صدر عن "الفاو" والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" ومنظمتي: الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" والصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، كان قد كشف أن ما يقدر بـ53.9 مليون شخص، عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة العربية العام 2021، أي بزيادة قدرها %55 على 2010.
وحذر التقرير من أن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، قد واصل منحاه التصاعدي، ليؤثر سلباً على ما يقدر بـ154.3 مليون شخص في العام 2021، بزيادة 11.6 مليون شخص على العام 2020.
وأشار إلى أن أكثر من نصف سكان الدول العربية، أي 162.7 مليون شخص، لم يستطيعوا تحمل كلفة تبني نمط غذائي صحي في 2020. وتتزايد تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في المنطقة كل عام منذ العام 2017، إذ وصلت التكلفة في العام 2020 إلى 3.47 دولار أميركي للفرد الواحد في اليوم.
وما تزال المنطقة تعاني أشكالاً متعددة من سوء التغذية، رغم أن معدل انتشار التقزم في المنطقة (20.5 %)، والذي يؤثر على طفل واحد من بين كل 5 أطفال دون سن الـ5، كان أقل من المتوسط العالمي.
ويشير التقرير إلى أن معدل انتشار الهزال في المنطقة قدر بـ7.8 % وكان أعلى من المتوسط العالمي (6.7 %). وبلغ معدل انتشار زيادة الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة 10.7 % العام 2020.
ويضيف أن أحدث التقديرات المتاحة تظهر أن 28.8 % من السكان البالغين (18 عاماً فأكثر) في المنطقة، يعانون من السمنة، وهذه النسبة أكثر من ضعف المعدل العالمي.
وعالمياً، أشار التقرير الى أنه بين 691 و783 مليون شخص في العالم، واجهوا الجوع في العام الماضي، بمتوسط 735 مليون شخص، وهو ما يمثل زيادة قدرها 122 مليون شخص مقارنة بالعام 2019.
وقال إنه إذا ما استمرت الاتجاهات على ما هي عليه، لن يجري تحقيق هدف التنمية المستدامة، المتمثل في القضاء على الجوع بحلول العام 2030، مبينا أنه لم يتمكن 3.1 مليار شخص في العالم من تحمل كلفة نمط غذائي صحي العام 2021، وهذا يمثل زيادة إجمالية قدرها 134 مليون شخص مقارنة بـ2019؛ أي قبل الجائحة.
كما ويظهر التقرير أن الجوع ما يزال يرتفع في منطقة غرب آسيا، التي تضم دولا عربية، والبحر الكاريبي، وعبر القارة الأفريقية، حيث يكابد واحد من كل 5 أشخاص الجوع -أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي، إضافة للجوع المتزايد، تدهورت أيضاً قدرة الناس في العالم على الوصول إلى النظم الغذائية الصحية.
وبحسب التقرير، فإن أكثر من 3.1 مليار شخص على مستوى العالم، لم يستطيعوا تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في العام 2021. كما أن 148 مليون طفل دون سن الـ5 في العالم، يعانون من التقزم و45 مليونا من الهزال، بينما يعاني 37 مليونا آخرين من زيادة الوزن، الذي هو أيضا يعد غالبا مؤشراً على تدني جودة التغذية.
وأكد التقرير أيضاً، أن هناك تفاوتا في مظاهر سوء تغذية الأطفال بين المناطق الحضرية والريفية على مستوى العالم، فانتشار تقزم الأطفال كان أعلى في الأرياف 35.8 % منه في المناطق الحضرية (22.4%).
وبالمثل، كانت نسبة الأطفال المصابين بالهزال أعلى في المناطق الريفية 10.5 % مقارنة بالمناطق الحضرية 7.7 %، في حين أن زيادة الوزن، كانت أكثر انتشاراً في المناطق الحضرية 5.4 % مقارنة بالمناطق الريفية 3.5 %.

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