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حقيبة إنجازات المياه ما تزال تواجه تحديات ترهق إدارة القطاع

10/13/2023 11:20:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






عمان - فيما تمضي وتيرة إنجازات قطاع المياه بتقدم حذر، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ما تزال حقيبة أولوياتها تواجه تحديات مليئة بعبء ثقيل على إدارة هذا القطاع الاستراتيجي الحيوي.
تصنيف الأردن، ثاني أفقر دولة بالمياه عالميا، تحدّ ذو مخاطر متقاطعة الأبعاد، يحوم حول إنذار متكرر بأزمات مياه متنوعة الجبهات والعوامل؛ ما يتطلب جراحة عاجلة لتسريع تنفيذ تلك الأولويات.
ورغم ما سجله قطاع المياه من إنجازات في إدارة الشأن المائي، والخروج باستراتيجية محددة المعالم حتى العام 2040، والنجاح بالتوسع في مشاريع تعتمد على الطاقة المتجددة وغيرها، إلا أن هذا التقدم، بقي بعيدا عن تطلعات وطموحات المواطن والاقتصاد الوطني، وفق خبراء في القطاع.
مختصون، أشاروا في تصريحات لـ"الغد"، الى مواجهة حوكمة المياه الفعالة في الأردن تحديات عدة؛ منها: الافتقار للمساءلة والشفافية واللوائح الفعالة، وضعف المشاركة من جانب أصحاب المصلحة، والمركزية الشديدة في اتخاذ القرار، بالتوازي مع عدم إنجاز قانون شامل موحد للقطاع، يجري فيه بيان الواجبات والمسؤوليات في مؤسسات القطاع مع القطاعات الأخرى المتداخلة.
وفي هذا الإطار، لفت الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري علي صبح، الى تأخر القطاع في عملية الهيكلة وإعداد قانون مياه عصري، مبينا "أن حلولا قريبة المدى تأخرت الوزارة في المضي بها؛ منها تشغيل آبار أبو الزيغان، وكان يمكنها تأمين 10 ملايين م3 بعد معالجتها، لحل جزء من العجز المائي في محافظات الوسط".
وأضاف صبح، أن الوزارة تأخرت بحفر آبار حقل البازلت في محافظة المفرق، علما أن الدراسات الفنية والمالية جاهزة، ويقدر أن يتراوح إنتاجها بين 10 و15 مليون م3، وقد تسهم بسد جزء كبير من العجز المائي في محافظات الشمال.
وأشار الى تأخر "المياه" أيضا، بحفر آبار حسبان المالحة وتحليتها، ويتراوح إنتاجها بين 10 و15 مليون م3، وستلعب دورا بسد العجز المائي في محافظات الوسط.
الأمين العام الأسبق للوزارة، نوه لأهمية ضغط الحكومة على الجانب السوري لنيل الأردن حقه من المياه المشتركة في نهر اليرموك، والذي يحتاج لإعادة النظر في اتفاقية العام 1987.
وبخصوص الحلول طويلة الأمد، بين صبح، أن وتيرة العمل في مشروع تحلية المياه بالعقبة، الناقل الوطني، تأخرت، ولم تقدم الشركات عروضها حتى الآن، علما أنه في الوقت الراهن، يمثل مرحلة الإغلاق المالي، "ما يعني أننا بحاجة لما يتجاوز العام بعد تقديم الشركات عروضها للوصول الى الإغلاق المالي، وهذا يؤكد أن تشغيل المشروع لن يحدث قبل العام 2029، فتأخيره يجسد ضغطا إضافيا على المياه الجوفية المستنزفة أصلا، ويحرم المحافظات من استدامة التزويد المائي".
كذلك التأخر في التوسع بتنفيذ مشاريع صرف صحي في مناطق مختلفة من المملكة، علما أن مياه الصرف الصحي المعالجة، تقلل كثيرا كمصدر مائي، من حدة الضغط على المياه الجوفية والسطحية في الزراعة.
ومن جانبه، أشار الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، الى نجاح القطاع، وبناء على مخرجات محور الموارد المستدامة في رؤية التحديث الاقتصادي بإعداد استراتيجية قطاع المياه للأعوام 2023-2040، مع خطتي الاستدامة المالية للقطاع وتخفيض فاقد المياه، معتبرا أن ذلك يشكل "خريطة طريق للقطاع، يجري بناء عليها إعداد برامج وخطط تنفيذية وتحديثها باستمرار".
وقال إن الوزارة، أنجزت وافتتحت مشروع الطاقة الشمسية المتجددة في الديسي (24 ميغاواط)، وقد بدأ العمل عليه في العام 2019، إذ سيسهم عن طريق نظام العبور، بتخفيض فاتورة الطاقة الكهربائية في مواقع استهلاك عدة، منها محطات: وادي العرب، وزي، والزارة ماعين، مضيفا أن الوزارة خطت بنجاح على طريق الاستمرار بتنفيذ حملة إحكام السيطرة وضبط الاعتداءات على مصادر وخطوط المياه.
كما بين الدحيات، أن القطاع ما يزال يعاني من تحديات عدة في الأعوام الثلاثة الماضية، وتكمن في الاستمرار بتمديد مهلة تقديم العروض الفنية والمالية للائتلافات المؤهلة لتنفيذ مشروع الناقل الوطني، وعدم تقدم عدد كاف منها، وتعديل الجدول الزمني لإيصال المياه من المشروع.
وأشار الى عدم تنفيذ مشاريع تحسين التزويد المائي قصيرة المدى، لحين وصول مياه مشروع الناقل لتحلية المياه، كمشاريع: تحلية آبار حسبان، وزيادة الضخ من حوض مياه الديسي، والاستفادة من تعلية بعض السدود بزيادة كميات مياه الشرب وغيرها.
ولفت الى "عدم إنجاز قانون شامل موحد للقطاع، تبين فيه الواجبات والمسؤوليات في مؤسسات القطاع والقطاعات الأخرى المتداخلة، كالزراعة والصحة العامة والبيئة والطاقة".
ولفت الدحيات، إلى عدم تعديل الأطر القانونية والمؤسسية والهيكيلية، لتراعي نقل مسؤولية إيصال خدمات المياه والصرف الصحي الى شركات المياه الثلاث المملوكة للحكومة، وتغيير دور سلطة المياه، لتصبح بمنزلة جهة تنظيمية لمراقبة عمل الشركات ومحاسبتها، وتسهيل إشراك وإدماج القطاع الخاص فيها لتعزيز كفاءتها التشغيلية وملاءتها المالية.
وأضاف، أن تنفيذ تلك الخطط المتوافرة أساسا، يبقى تحديا لغياب الخبرات الملمة بآلية التنفيذ، وانعدام توافر كوادر شابة بمهارات ترتكز على مفاهيم التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة لتحديات الوضع المالي، وارتفاع كلف الرواتب والأجور والطاقة الكهربائية التي تعادل 60 % من الموازنة الجارية للقطاع، وبقايا أثمان المياه غير المحصلة بأكثر من 250 مليون دينار، وعجز سنوي يزيد على 300 مليون.
ونوه الدحيات للتقصير بعدم توعية المزارعين حول أنواع المحاصيل المستهلكة لكميات مياه كبيرة، والمحاصيل البديلة التي يمكن زراعتها لتوفير المياه وزيادة الدخل المتأتي منها.
أما الخبيرة الدولية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي، فأكدت ضرورة التركيز على القطاع، واعتباره من أهم أولويات الدولة، مضيفة "نحن اليوم أمام أزمة مياه بالغة الخطر والتعقيد، تهدد الاقتصاد الوطني، وعليها يتوقف تقدم الدولة وازدهارها".
وقالت الزعبي "رغم بذل المؤسسات المسؤولة عن المياه أقصى الجهد في إدارة الشأن المائي، وإيصال المياه للمستهلك، لكنها لا تحقق تطلعات وطموحات المواطن والاقتصاد الوطني".
وأشارت الى مواجهة حوكمة المياه الفعالة تحديات عدة، منها: الاقتقار للمساءلة والشفافية واللوائح الفعالة، وضعف المشاركةمن جانب أصحاب المصلحة، والمركزية الشديدة في اتخاذ القرار، وقصور الاستجابة إزاء احتياجات التنمية الاجتماعية-الاقتصادية المتزايدة.
وقالت الزعبي "إن مشاريع حوكمة المياه وإعادة هيكلة الإطار القانوني والمؤسسي للقطاع للآن صرفت أموالا، لكن وضع المياه المؤسسي ما يزال على حاله"، معتبرة "أن كل حقبة تتجدد فيها إعادة وتحديث استراتيجيات المياه نفسها، ولكن بلغة مختلفة وتوقيع جديد".
وأضافت "نحن بانتظار صدور قانون للمياه ينظم أمور إدارتها في المسطحات، ونصوصا لمبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والتشاركية مع القطاع الخاص، وأخرى تتعلق بمراقبة أداء الشركات وآليات تنظيمها، وتأسيس مجلس استشاري، يضم خبراء من قطاعات عدة، إضافة للحقوق المائية مع دول الجوار".
وبينت الزعبي، أنه حتى يتمكن الأردن من بناء القدرة على الصمود في وجه الجفاف وتناقص الهطولات المطرية، وتحقيق الأمن المائي، عليه بتعزيز إدارة الطلب على المياه وتحقيق التوازن بين إدارتي التزويد والطلب.
أما عن إنشاء مشاريع التحلية، فأكدت أنه "على الأردن اتخاذ القرار والبدء بالتحلية لتلبية حاجات الأردن من المياه"، داعية للتفكير "خارج الصندوق"، لكون مشروع التحلية، ضخما واستراتيجيا، ويحتاج لتفكير خلاق ومبتكر.
وفي الوقت ذاته، أشارت الى عدم كفاية "التحلية" وحدها، لمواجهة مخاطر زيادة حدة الإجهاد المائي في الأردن، داعية لـ"مشاريع أخرى-يجب التخطيط والتحضير لها منذ الآن".
وقالت "إذا لم تضع الوزارة الخطط والموازنات المائية الضرورية لها، فإن الآمال المعقودة على التحلية، لن تؤدي لتزويد مريح وآمن للمياه".
وعلى صعيد الشروع بدراسة الخطط العملية والإجراءات والتدابير على المديين القصير والبعيد، وأهمها تقليل نسبة الفاقد المائي، أكدت دورها بتوفير كميات ضخمة تعالج نقص مياه الشرب بشكل خاص.
ودعت الزعبي الى مضي القطاع نحو حل جذري لمعضلة الفاقد المائي، والذي يصطدم عادة بالكلف العالية بسبب التركيز على مشاريع إعادة تأهيل شبكات المياة وتقليل التسريب منها، علما أن الفاقد الإداري يشكل النسبة الأعلى من الفاقد، ويمكن معالجته بطرق أقل كلفة، كإشراك القطاع الخاص بتخفيض فاقد المياه بطرق مبتكرة محفزة للأداء، كالمشاركة فيما سيجري تحصيله من تخفيض المياه غير الربحية.

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