1843 شهيداً و7138 مصاباً حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على غزة والضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 1843 شهيداً و7138 مصاباً.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1799 شهيداً، و6388 مصاباً، وفي الضفة الغربية 44 شهيداً، وأكثر من 700 مصاب، وصل منهم إلى المستشفيات نحو 250.
--(بترا)
MENAFN13102023000072011014ID1107239447
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.