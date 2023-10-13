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مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية تحذر الدبلوماسيين: لا حديث عن خفض التصعيد في غزة

10/13/2023 11:19:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مع تصعيد إسرائيل لهجماتها على غزة، تعمل وزارة الخارجية الأمريكية على تثبيط دبلوماسييها العاملين في قضايا الشرق الأوسط من الإدلاء بتصريحات عامة تشير إلى أن الولايات المتحدة تريد رؤية قدر أقل من العنف، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي اطلعت عليها هافينغتون بوست يوم الجمعة.

وفي الرسائل التي تم توزيعها يوم الجمعة، كتب موظفو وزارة الخارجية أن المسؤولين رفيعي المستوى لا يريدون أن تتضمن المواد الصحفية ثلاث عبارات محددة: "وقف التصعيد/وقف إطلاق النار"، و"إنهاء العنف/سفك الدماء"، و"استعادة الهدوء".

وبعد هجماتها على غزة، تعمل وزارة الخارجية على تثبيط الدبلوماسيين العاملين في قضايا الشرق الأوسط من الإدلاء بتصريحات عامة تشير إلى أن الولايات المتحدة تريد رؤية قدر أقل من العنف، وذلك وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي اطلعت عليها هافينغتون بوست.

ويقدم هذا الكشف إشارة مذهلة حول إحجام إدارة بايدن عن الضغط من أجل ضبط النفس الإسرائيلي مع قيام الشريك الأمريكي الوثيق بتوسيع الهجوم الذي شنه بعد أن هاجمت حماس - التي تحكم غزة - المستوطنات الإسرائيلية يوم السبت الماضي.

وتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني بعد ساعات من إبلاغ إسرائيل لأكثر من 1.1 مليون من سكان شمال غزة بضرورة مغادرة منازلهم وملاجئهم قبل الغزو البري المتوقع للمنطقة.

وقالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن إسرائيل منحت سكان غزة مهلة 24 ساعة للانتقال إلى جنوب القطاع، وحذرت من أنه“سيكون من المستحيل أن تتم مثل هذه الحركة دون عواقب إنسانية مدمرة”.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يتوقعون أن تلتزم إسرائيل بقوانين الحرب في عمليتها ضد حماس.

لكنهم تجنبوا مناقشة وقف إطلاق النار، حتى مع اقتراح مجموعات الإغاثة وبعض المحللين أن ذلك قد يكون ضروريًا للسماح للمدنيين بالفرار من غزة والسماح للإمدادات الحيوية بدخول المنطقة بعد أن قطعت إسرائيل الكهرباء والمياه التي يعتمد عليها القطاع عادة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قام وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحذف واستبدال منشور على موقع X، موقع تويتر السابق، والذي ذكر فيه دعوات تركيا لوقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الجمعة إن العملية الإسرائيلية في غزة أسفرت عن استشهاد ما يقرب من 1800 شخص حتى الآن، من بينهم 583 طفلاً و351 امرأة. ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن هناك ما بين 500 إلى 600 مواطن أمريكي في المنطقة.

وقصفت إسرائيل مرارا وتكرارا نقطة الخروج من غزة التي لا تؤدي إلى أراضيها.

وتقول إسرائيل إن حماس قتلت 1300 إسرائيليا خلال تسللها إلى جنوب إسرائيل.

MENAFN13102023000072011014ID1107239446

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