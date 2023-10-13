Saturday, 14 October 2023 07:58 GMT

نتنياهو: الهجوم على غزة ليس سوى البداية

10/13/2023 11:19:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خطاب مُتَلفز، في وقت متأخر من اليوم الجمعة، بتدمير ((حماس))، مؤكداً أن هجوم إسرائيل المضادّ على غزة ((ليس سوى البداية)).

وتقصف إسرائيل غزة بغارات جوية، منذ أن نفّذ مقاتلو ((حماس)) هجوماً غير مسبوق عبر الحدود، يوم السبت الماضي. وكالات

MENAFN13102023000072011014ID1107239444

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث