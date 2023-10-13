نتنياهو: الهجوم على غزة ليس سوى البداية
التاريخ
10/13/2023 11:19:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خطاب مُتَلفز، في وقت متأخر من اليوم الجمعة، بتدمير ((حماس))، مؤكداً أن هجوم إسرائيل المضادّ على غزة ((ليس سوى البداية)).
وتقصف إسرائيل غزة بغارات جوية، منذ أن نفّذ مقاتلو ((حماس)) هجوماً غير مسبوق عبر الحدود، يوم السبت الماضي. وكالات
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