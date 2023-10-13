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خسائر إسرائيل الاقتصادية تتفاقم بسبب حرب غزة

10/13/2023 11:19:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تأجيل إعلان التصنيف الخاص بإسرائيل، بعد أن حذرت من أن الحرب الطويلة مع حركة حماس قد تؤدي إلى انخفاض تصنيفها الائتماني.

وأثار أسوأ تصعيد منذ 50 عاما، تساؤلات حول الخسائر الاقتصادية لإسرائيل، خصوصا مع ارتفاع تكلفة التأمين على ديون إسرائيل ضد التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من عقد من الزمن خلال الأسبوع الحالي.

وارتفعت تكلفة تأمين السندات الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد بمقدار 45 نقطة أساس خلال الأسبوع الحالي ليتجاوز 104 نقاط أساس وهو أعلى مستوى في عشر سنوات.

ولم يتم تخفيض تصنيف إسرائيل مطلقا في السابق من قبل أي من وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية ستاندرد آند بورز جلوبال، وموديز وفيتش، لكن المحللين يسلطون الضوء على أن الارتفاع الذي حدث هذا الأسبوع تكلفة تأمين الديون الإسرائيلية يظهر أن لدى الأسواق مخاوف من احتمال خفض تصنيفها.وكالات

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