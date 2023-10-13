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بايدن: نعمل بكل جهد للبحث عن الرهائن الأميركيين في غزة

10/13/2023 11:19:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إداراته تعمل بكل جهد للبحث عن الرهائن الأميركيين الذين تحتجزهم حركة حماس في صراعها مع إسرائيل، وذلك وفقا لمقطع من مقابلة مدتها ساعة نُشرت الجمعة.

وأضاف بايدن "لن أخوض في تفاصيل الأمر"، مشيرا إلى أنهم يبذلون كل جهد.

وكان قد قال مسؤول رفيع في البنتاغون إنه لا يستبعد "أي سيناريو" لتحرير الرهائن الأميركيين في قبضة حركة حماس بقطاع غزة. وكالات

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