بايدن: نعمل بكل جهد للبحث عن الرهائن الأميركيين في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إداراته تعمل بكل جهد للبحث عن الرهائن الأميركيين الذين تحتجزهم حركة حماس في صراعها مع إسرائيل، وذلك وفقا لمقطع من مقابلة مدتها ساعة نُشرت الجمعة.
وأضاف بايدن "لن أخوض في تفاصيل الأمر"، مشيرا إلى أنهم يبذلون كل جهد.
وكان قد قال مسؤول رفيع في البنتاغون إنه لا يستبعد "أي سيناريو" لتحرير الرهائن الأميركيين في قبضة حركة حماس بقطاع غزة. وكالات
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