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اليونيفيل تحذر من خروج الوضع عن السيطرة جنوب لبنان

10/13/2023 11:19:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذر الناطق الرسمي باسم قوات "اليونيفيل" أندريا تيننتي يوم الجمعة من أن "احتمال خروج التصعيد في جنوب لبنان عن نطاق السيطرة واضح"، مشددا على أنه "يجب وقفه".

وفي التفاصيل، قال أندريا تيننتي: "عند حوالي الساعة 5:20 من مساء هذا اليوم، وقع تبادل كثيف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في محيط بلدات علما الشعب وعيتا الشعب والضهيرة والعديسة وحولا".

وأضاف تيننتي: "علمنا ببالغ الحزن انه خلال تبادل إطلاق النار المذكور قُتل مصور صحفي لبناني، كما وردت أنباء عن إصابة صحفيين آخرين"

وتابع: "مع استمرار تصاعد التوترات بشكل خطير، يدعو رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل..إن احتمال خروج هذا التصعيد عن نطاق السيطرة واضح، ويجب وقفه". وكالات

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