Saturday, 14 October 2023 07:57 GMT

الجيش الإسرائيلي يقصف هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان

10/13/2023 11:19:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم السبت إنه قصف هدفا تابعا لجماعة حزب الله في جنوب لبنان ردا على "اختراق أجسام جوية مجهولة إسرائيل"وإطلاق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه اعترض هذه الأجسام والنيران التي أطلقت على الطائرة المسيرة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه تم اعتراض هدفين مجهولين فوق مدينة حيفا، مشيرة إلى أن نظام صفارات الإنذار لم تفعل وفقا للبروتوكول الاعتيادي.

MENAFN13102023000072011014ID1107239438

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث