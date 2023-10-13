الجيش الإسرائيلي يقصف هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم السبت إنه قصف هدفا تابعا لجماعة حزب الله في جنوب لبنان ردا على "اختراق أجسام جوية مجهولة إسرائيل"وإطلاق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه اعترض هذه الأجسام والنيران التي أطلقت على الطائرة المسيرة.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه تم اعتراض هدفين مجهولين فوق مدينة حيفا، مشيرة إلى أن نظام صفارات الإنذار لم تفعل وفقا للبروتوكول الاعتيادي.
MENAFN13102023000072011014ID1107239438
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.