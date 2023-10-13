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أيام عصيبة توجب التكاتف

10/13/2023 11:19:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








أيام عصيبة قاسية قادمة على منطقتنا وغزة. سنرى على مدى أسابيع، وربما أشهر، حربا سيروح ضحيتها أبرياء ونساء وأطفال، وسيفيض علينا سيل من مقاطع الفيديو والأحداث التي ستتقطع لها القلوب.
إنها الحرب التي يهدد نتنياهو لن تبقي أو تذر، ويقول كلاما خطيرا، إنها ستغير خريطة الشرق الأوسط دون أن يوضح مآلات ذلك. نتنياهو شكل حكومة موسعة لأنه يريد تحييد أي تأثيرات سياسية على ما سيحدث، وقد نجح جزئيا بذلك بعد موافقة غانتس ورفض لابيد الانضمام لحكومته.
الحرب مكلفة إنسانيا وماديا وسياسيا، ومن غير الواضح الى متى سيتحمل مشاهدها العالم، ومن المرجح أن تضمحل أصوات الدعم لها مع مرور الوقت.
من يتابع المشهد السياسي والإعلامي العالمي، يدرك حجم الثورة التي حدثت هناك. إسرائيل تحظى بدعم لا متناه من قبل عواصم العالم، وخزائن الدعم فتحت على مصراعيها. مؤثرون وساسة يتباكون على شاشات التلفاز، يرون ويدعمون إسرائيل في كل مساعيها القادمة.
الولايات المتحدة تقدم الدعم بأشكاله كافة، ودخلت حالة تنسيق يومية مع إسرائيل، وأعطت إسرائيل شتى أنواع السلاح. العالم يستحضر داعش والحرب على الإرهاب، يقارنها بما يجري، وفي دوائر أخرى استحضار للمحرقة وأن ما جرى غير مسبوق ليس فقط منذ حرب أكتوبر 1973 ولكن أيضا منذ المحرقة النازية في الحرب العالمية الثانية.
هذا يؤشر على الأجواء الدولية في فهم والتعامل مع ما يجري، وينذر بعنف وقتل وتدمير قادم. الرئيس بايدن طلب من نتنياهو أن تكون العمليات العسكرية ضمن مبادئ القانون الدولي للحروب تتجنب المدنيين العزل، وهذا فقط الحد الأقصى لما أتى إسرائيل من تحذيرات، وبغير ذلك فالدعم الدولي لا حدود له.
الدول العربية تتباين مواقفها، بين غير مكترث، لمدين لما يحدث، وما بينهما. وحده الأردن الذي قدم موقفا شجاعا متقدما منسجما مع مبادئه ومواقفه، وقد تم التعبير عن ذلك بخطاب العرش، الذي أعلنها مدوية، أن بوصلة الأردن فلسطين وقضيتها، وأن الحل لهذا النزاع الممتد وأعمال العنف يكمن في دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران، وبغير ذلك ستبقى وتمتد دوامة العنف.
هذا ما قاله ويقوله الأردن، وما أتى في خطاب جلالة الملك قبل أسبوعين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن يعيده الأردن الآن في خطاب العرش في ظل الأوضاع والأعصاب العالمية المشدودة، يدلل على شجاعة سياسية متناهية.
أيام عصيبة قادمة علينا، ومطلوب من الجميع الالتفاف حول العلم والدولة وملكها، نقف مع دولتنا ننصاع لمواقفها ندعم تحركاتها، وعلينا أن نقف صفا واحدا كشعب أردني خاض الصعاب وتغلب عليها، ومن الأهمية بمكان أن نعزز ونشد أزر وحدتنا الوطنية، وألا نسمح لأي جاهل أو مغرض أو مثير للفتنة أن ينال منها ولن ينالوا بحول الله، فالأردنيون، بمشاربهم كافة، متحدون نصرة لفلسطين، وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته، وتحصيل حقوقه، واستعادة كرامته الوطنية، التي استباحتها حكومة يمين أمعنت بالاستفزاز والتهجم على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

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