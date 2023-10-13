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الشماريخ خطر رغم المتعة - جريدة الوطن السعودية

10/13/2023 11:16:25 PM
(MENAFN- Al Watan) رغم المتعة الجماهيرية، وإضفاء أجواء خيالية بين أوساط الجماهير الرياضية، إلا أن للشعل الدخانية أو ما يعرف بالشماريخ، التي تطلقها الجماهير في المدرجات، خلال المباريات أضرارها على صحة اللاعبين والجماهير، وتأثير على وضوح الرؤية، كون الدخان الكثيف يغطي أرض الملعب ولا يسمح للاعبين ولا الجماهير بمشاهد الأحداث والكرة بالشكل الجيد.
كما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA)) يمنع دخول الشعل الدخانية والألعاب النارية إلى الملاعب، في المباريات التي تقع تحت مظلته، وفق المادة 52 فقرة ((C)) من لائحة إدارة الملاعب والأمن والسلامة.
منع دولي
اشتكت جماهير الأهلي من إدارة ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة التي منعتها من إشعال الشماريخ رغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA)) يمنع دخول الشعل الدخانية والألعاب النارية إلى الملاعب، استنادا إلى المادة 52 فقرة ((C)) من لائحة إدارة الملاعب والأمن والسلامة في جميع البطولات التي تقام تحت مظلة ((FIFA))، لكن بعض اتحادات الدول تسمح بدخول عدد محدود منها.
إيقاف المباراة
أوقف الحكم الجواتيمالي الدولي ماريو إسكوبار، مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي، بسبب الدخان الكيماوي، حيث غطى الدخان أرجاء الملعب، ما اضطر الحكم لإيقاف المباراة مؤقتا بسبب انعدام الرؤية، فمع حلول الدقيقة الثانية امتلأت مدرجات إستاد الأمير عبد الله الفيصل بالشماريخ والدخان الكيماوي مع أهازيج من جماهير الفريقين. واطمأن الحكم على سير المباراة وانقشاع الدخان ليستأنف اللعب مرة أخرى.
أضرار الشماريخ
هناك جماليات عند رؤية الشعل الدخانية في الملاعب، لكن إشعالها يسبب أضرارا منها احتمالية حدوث الحرائق، حيث توجد الأعلام القماشية بكثرة مما يجعل فرصة الحرائق كبيرة. كذلك لها أضرار صحية عديدة تؤثر على الصدر والجهاز التنفسي والجلد والسمع والعين.
يقول استشاري الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي مصطفى هاشم إن الألعاب النارية أو الكيماوي قد تسبب حروقا في الجلد أو اختناقا يؤدي إلى صعوبة التنفس لتأثيرها السلبي على الصدر، خاصة إذا كان هناك من بين الجماهير من يعاني من الحساسية أو الربو، فالروائح الناتجة عن الشماريخ مؤذية للإنسان، وتضر أكثر الأطفال.
ويضيف أنه يمكن لمخلفات الألعاب النارية أن تحوي بقايا فلزات ثقيلة وبعض المركبات السامة، كما أن أثر الدخان يلوث الهواء، مما قد يسبب تعقيدات صحية للأشخاص المصابين بالربو.
دراسة علمية
أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم دراسة علمية عام 2017 عن صحة المخاوف من استخدام الألعاب النارية داخل ملاعب كرة القدم.
وخلصت الدراسة إلى أن خطرا بالغا قد ينتج عن استخدام هذه المواد فى المنشآت الرياضية نظرا لقرب المشجعين من بعضهم البعض وصعوبة إيجاد المساحة المطلوبة لاستخدام الألعاب النارية.
وقد يتعرض رجال الأمن والموظفين فى الملاعب لنفس الخطر، لأن هذه الأدوات النارية غير آمنة على الإنسان، حيث يمكن أن يتعرض للحروق والتسمم والإضرار بالعين والرؤية والسمع.
حريق إنجلترا
من الحوادث التي صاحبت إشعال الشماريخ أنه في مايو 1985 حدث حريق في ملعب برادفورد بإنجلترا نتج عنه وفاة 56 وإصابة 265 مشجعا بسبب حريق في المدرجات.
وفي 2019 لقي الشاب عبد الحليم حوا (28 عاما) مصرعه بسهم ناري في المباراة الودية التي جمعت قطبي مدينة اللاذقية حطين وتشرين ضمن دورة تشرين الودية لكرة القدم.
وقامت مجموعة من الجماهير الماليزية بإشعال عدد من الألعاب النارية خلال مباراة منتخب بلادها أمام الأخضر في التصفيات الآسيوية المؤهله لكأس آسيا 2019 وكأس العالم 2018، مما تسبب في إيقاف المباراة من قبل حكم المباراة لحين إيقاف الشماريخ وإنهاء أعمال الشغب.
وتسبب انفجار الشهب النارية في بتر أصابع مشجع في مباراة بين الوداد والرجاء المغربيين العام الماضي، وأصيب المشجع بعاهة مستديمة تمثلت في بتر أربعة أصابع من يده، بينما أصيب آخرون بجروح وحروق والتهابات في العين.
موقف الفيفا
يجرم الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA)) استخدام الألعاب النارية في المباريات التي تقع تحت مظلته في المنافسات القارية والعالمية.
وكان رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا مارك كلاتنبيرج واجه في تصفيات أمم أوروبا عام 2016 خطورة في الملعب بسبب الألعاب النارية أثناء مباراة كرواتيا والتشيك، وأصدر قرارا بإيقاف المباراة لعدة دقائق بسبب رمي الجماهير القنابل الدخانية إلى أرض الملعب، ومن جانبه غرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتحاد الكرواتي بمبلغ 100 ألف يورو.
- FIFA يمنع دخول الشعل الدخانية والألعاب النارية إلى الملاعب
- الشعل الدخانية تمنح جمالية للمدرج لكن لها أضرارها الكبرى
- احتمالية حدوث الحرائق أكبر الأضرار المترتبة على دخول الشماريخ
- للشعل الدخانية أضرار صحية عديدة تؤثر على الجماهير
- دراسة علمية تؤكد أن خطرا بالغا باستخدام الشعل بالمنشآت الرياضية
- الأدوات النارية غير آمنة على الإنسان وقد تؤدي للحروق والتسمم
- أحداث مؤلمة صاحبت دخول الشماريخ للملاعب بمختلف دول العالم

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