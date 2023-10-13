الشماريخ خطر رغم المتعة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) رغم المتعة الجماهيرية، وإضفاء أجواء خيالية بين أوساط الجماهير الرياضية، إلا أن للشعل الدخانية أو ما يعرف بالشماريخ، التي تطلقها الجماهير في المدرجات، خلال المباريات أضرارها على صحة اللاعبين والجماهير، وتأثير على وضوح الرؤية، كون الدخان الكثيف يغطي أرض الملعب ولا يسمح للاعبين ولا الجماهير بمشاهد الأحداث والكرة بالشكل الجيد.
كما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA)) يمنع دخول الشعل الدخانية والألعاب النارية إلى الملاعب، في المباريات التي تقع تحت مظلته، وفق المادة 52 فقرة ((C)) من لائحة إدارة الملاعب والأمن والسلامة.
منع دولي
اشتكت جماهير الأهلي من إدارة ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة التي منعتها من إشعال الشماريخ رغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA)) يمنع دخول الشعل الدخانية والألعاب النارية إلى الملاعب، استنادا إلى المادة 52 فقرة ((C)) من لائحة إدارة الملاعب والأمن والسلامة في جميع البطولات التي تقام تحت مظلة ((FIFA))، لكن بعض اتحادات الدول تسمح بدخول عدد محدود منها.
إيقاف المباراة
أوقف الحكم الجواتيمالي الدولي ماريو إسكوبار، مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي، بسبب الدخان الكيماوي، حيث غطى الدخان أرجاء الملعب، ما اضطر الحكم لإيقاف المباراة مؤقتا بسبب انعدام الرؤية، فمع حلول الدقيقة الثانية امتلأت مدرجات إستاد الأمير عبد الله الفيصل بالشماريخ والدخان الكيماوي مع أهازيج من جماهير الفريقين. واطمأن الحكم على سير المباراة وانقشاع الدخان ليستأنف اللعب مرة أخرى.
أضرار الشماريخ
هناك جماليات عند رؤية الشعل الدخانية في الملاعب، لكن إشعالها يسبب أضرارا منها احتمالية حدوث الحرائق، حيث توجد الأعلام القماشية بكثرة مما يجعل فرصة الحرائق كبيرة. كذلك لها أضرار صحية عديدة تؤثر على الصدر والجهاز التنفسي والجلد والسمع والعين.
يقول استشاري الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي مصطفى هاشم إن الألعاب النارية أو الكيماوي قد تسبب حروقا في الجلد أو اختناقا يؤدي إلى صعوبة التنفس لتأثيرها السلبي على الصدر، خاصة إذا كان هناك من بين الجماهير من يعاني من الحساسية أو الربو، فالروائح الناتجة عن الشماريخ مؤذية للإنسان، وتضر أكثر الأطفال.
ويضيف أنه يمكن لمخلفات الألعاب النارية أن تحوي بقايا فلزات ثقيلة وبعض المركبات السامة، كما أن أثر الدخان يلوث الهواء، مما قد يسبب تعقيدات صحية للأشخاص المصابين بالربو.
دراسة علمية
أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم دراسة علمية عام 2017 عن صحة المخاوف من استخدام الألعاب النارية داخل ملاعب كرة القدم.
وخلصت الدراسة إلى أن خطرا بالغا قد ينتج عن استخدام هذه المواد فى المنشآت الرياضية نظرا لقرب المشجعين من بعضهم البعض وصعوبة إيجاد المساحة المطلوبة لاستخدام الألعاب النارية.
وقد يتعرض رجال الأمن والموظفين فى الملاعب لنفس الخطر، لأن هذه الأدوات النارية غير آمنة على الإنسان، حيث يمكن أن يتعرض للحروق والتسمم والإضرار بالعين والرؤية والسمع.
حريق إنجلترا
من الحوادث التي صاحبت إشعال الشماريخ أنه في مايو 1985 حدث حريق في ملعب برادفورد بإنجلترا نتج عنه وفاة 56 وإصابة 265 مشجعا بسبب حريق في المدرجات.
وفي 2019 لقي الشاب عبد الحليم حوا (28 عاما) مصرعه بسهم ناري في المباراة الودية التي جمعت قطبي مدينة اللاذقية حطين وتشرين ضمن دورة تشرين الودية لكرة القدم.
وقامت مجموعة من الجماهير الماليزية بإشعال عدد من الألعاب النارية خلال مباراة منتخب بلادها أمام الأخضر في التصفيات الآسيوية المؤهله لكأس آسيا 2019 وكأس العالم 2018، مما تسبب في إيقاف المباراة من قبل حكم المباراة لحين إيقاف الشماريخ وإنهاء أعمال الشغب.
وتسبب انفجار الشهب النارية في بتر أصابع مشجع في مباراة بين الوداد والرجاء المغربيين العام الماضي، وأصيب المشجع بعاهة مستديمة تمثلت في بتر أربعة أصابع من يده، بينما أصيب آخرون بجروح وحروق والتهابات في العين.
موقف الفيفا
يجرم الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA)) استخدام الألعاب النارية في المباريات التي تقع تحت مظلته في المنافسات القارية والعالمية.
وكان رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا مارك كلاتنبيرج واجه في تصفيات أمم أوروبا عام 2016 خطورة في الملعب بسبب الألعاب النارية أثناء مباراة كرواتيا والتشيك، وأصدر قرارا بإيقاف المباراة لعدة دقائق بسبب رمي الجماهير القنابل الدخانية إلى أرض الملعب، ومن جانبه غرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتحاد الكرواتي بمبلغ 100 ألف يورو.
- FIFA يمنع دخول الشعل الدخانية والألعاب النارية إلى الملاعب
- الشعل الدخانية تمنح جمالية للمدرج لكن لها أضرارها الكبرى
- احتمالية حدوث الحرائق أكبر الأضرار المترتبة على دخول الشماريخ
- للشعل الدخانية أضرار صحية عديدة تؤثر على الجماهير
- دراسة علمية تؤكد أن خطرا بالغا باستخدام الشعل بالمنشآت الرياضية
- الأدوات النارية غير آمنة على الإنسان وقد تؤدي للحروق والتسمم
- أحداث مؤلمة صاحبت دخول الشماريخ للملاعب بمختلف دول العالم
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