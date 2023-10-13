خلال افتتاح موسم الرياض 2023: بطولة بريطانيا للملاكمة للوزن الثقيل ضمن نزالات Undercard - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) يستضيف مبنى "بوليفارد هول" متعدد الاستخدامات نزال الملاكمة للوزن الثقيل بين الملاكم فابيو واردلي وديفيد اديلي التي تستضيفها العاصمة السعودية، الرياض، يوم 28 أكتوبر، والتي يدافع فيها واردلي عن لقبه في بطولة بريطانيا للملاكمة في الوزن الثقيل. وسيتولى مجلس مراقبة الملاكمة البريطاني (BBoC) تنظيم الحدث من البداية إلى النهاية.
يأتي النزال ضمن سلسلة نزالات Undercard الممهدة لحفل افتتاح موسم الرياض 2023، وقبل المباراة التاريخية المنتظرة بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو.
يجري حفل افتتاح موسم الرياض 2023 ضمن مبنى بوليفارد هول متعدد الاستخدامات الذي من المقرر أن يستضيف أيضاً عدداً من الفعاليات والأحداث العالمية طوال فترة الموسم. نجوم الملاكمة المشاركون في نزالات Undercard
فابيو واردلي في مواجهة ديفيد اديلي
جوزيف باركر في مواجهة سايمون كين
كارلوس تاكام في مواجهة مارتن باكولي
أرسلانبيك مخمدوف في مواجهة أنتوني رايت موسيس إيتاوما في مواجهة استيفان بيرناث جاك ماكجان في مواجهة السبياد دوران.
وتأتي نزالات Undercard كتمهيد لنزال "أشرس رجل على وجه الأرض" المرتقب الذي يجمع اسمين من أشهر وأقوى الأسماء في عالم الملاكمة والفنون القتالية "تايسون فيوري" و"فرانسيس نجانو" ضمن نزال حزام موسم الرياض، أحد أكبر النزالات في العالم ومفاجأة حفل افتتاح موسم الرياض.
ويمكن شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني .
تبدأ فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة لهذا العام اعتباراً من نهاية أكتوبر. ومن المتوقع أن يجذب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة السعودية، الرياض، خلال أشهر الشتاء. يفتح موسم الرياض أمام زواره الأبواب للاستمتاع بتجربة الآلاف من الحفلات الموسيقية والغنائية والمعارض وتجربة تذوق الطعام والمأكولات، وغيرها من الفعاليات الثقافية والترفيهية الفريدة، بمشاركة العديد من أشهر النجوم وفرق الغناء العالمية.
MENAFN13102023000089011017ID1107239435
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.