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خلال افتتاح موسم الرياض 2023: بطولة بريطانيا للملاكمة للوزن الثقيل ضمن نزالات Undercard - جريدة الوطن السعودية

10/13/2023 11:16:25 PM
(MENAFN- Al Watan) يستضيف مبنى "بوليفارد هول" متعدد الاستخدامات نزال الملاكمة للوزن الثقيل بين الملاكم فابيو واردلي وديفيد اديلي التي تستضيفها العاصمة السعودية، الرياض، يوم 28 أكتوبر، والتي يدافع فيها واردلي عن لقبه في بطولة بريطانيا للملاكمة في الوزن الثقيل. وسيتولى مجلس مراقبة الملاكمة البريطاني (BBoC) تنظيم الحدث من البداية إلى النهاية.
يأتي النزال ضمن سلسلة نزالات Undercard الممهدة لحفل افتتاح موسم الرياض 2023، وقبل المباراة التاريخية المنتظرة بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو.
يجري حفل افتتاح موسم الرياض 2023 ضمن مبنى بوليفارد هول متعدد الاستخدامات الذي من المقرر أن يستضيف أيضاً عدداً من الفعاليات والأحداث العالمية طوال فترة الموسم.
نجوم الملاكمة المشاركون في نزالات Undercard
فابيو واردلي في مواجهة ديفيد اديلي
جوزيف باركر في مواجهة سايمون كين
كارلوس تاكام في مواجهة مارتن باكولي
أرسلانبيك مخمدوف في مواجهة أنتوني رايت موسيس إيتاوما في مواجهة استيفان بيرناث جاك ماكجان في مواجهة السبياد دوران.
وتأتي نزالات Undercard كتمهيد لنزال "أشرس رجل على وجه الأرض" المرتقب الذي يجمع اسمين من أشهر وأقوى الأسماء في عالم الملاكمة والفنون القتالية "تايسون فيوري" و"فرانسيس نجانو" ضمن نزال حزام موسم الرياض، أحد أكبر النزالات في العالم ومفاجأة حفل افتتاح موسم الرياض.
ويمكن شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني .
تبدأ فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة لهذا العام اعتباراً من نهاية أكتوبر. ومن المتوقع أن يجذب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة السعودية، الرياض، خلال أشهر الشتاء. يفتح موسم الرياض أمام زواره الأبواب للاستمتاع بتجربة الآلاف من الحفلات الموسيقية والغنائية والمعارض وتجربة تذوق الطعام والمأكولات، وغيرها من الفعاليات الثقافية والترفيهية الفريدة، بمشاركة العديد من أشهر النجوم وفرق الغناء العالمية.


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