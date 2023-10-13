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كتارا تعيد صياغة المشهد الثقافي العربي للتعايش العالمي - جريدة الوطن السعودية

10/13/2023 11:16:25 PM
(MENAFN- Al Watan) يعد الحي الثقافي كتارا كأحد أكبر المشاريع في قطر ذات الأبعاد الثقافية المتعددة، حيث أنه مكان يزوره الجمهور للتعرّف على ثقافات العالم، عبر مسارحه الرائعة وقاعات الاحتفالات الموسيقية، وقاعات العرض ومرافق اخرى متطوّرة، وبذلك تهدف كتارا إلى الريادة في مجال النشاطات الثقافية المتعددة.
ورصدت "الوطن" خلال جولتها الميدانية على ماتقوم به كتارا كمقام الوصي على تراث وتقاليد قطر، وتسعى للتوعية عن أهمية كل ثقافة وحضارة، حيث تستضيف كتارا المهرجانات وورش أعمال والمعارض والفعاليات على المستوى العالمي، الإقليمي والمحلي.
واطلعت "الوطن" على فكرة نشأة كتارا من حلم تكون فيه قطر منارة ثقافية عالمية تشع من الشرق الأوسط من خلال المسرح، والآداب، والفنون، والموسيقى، والمؤتمرات، والمعارض.
ويكون الحي الثقافي بمثابة نظرة على مستقبل عالم يتمكّن فيه الناس من كل المرجعيات الثقافية المختلفة من تخطّي حدودهم الوطنية الجغرافية، وتبني قضايا مشتركة في دعم الوحدة الإنسانية.لتكون كتارا هي ملتقى يمزج بين جمال الماضي بإشراقة المستقبل.
كما أن كتارا (Catara) يعد أول وأقدم مسمى استخدم للإشارة إلى شبه الجزيرة القطرية في الخرائط الجغرافية والتاريخية منذ العام 150 ميلادي، وقد ظهر هذا الاسم للمرة الأولى في خرائط كلوديوس بطليموس عام 150م والتي صدرت عام 882 هـ-1477 م، وبعد ذلك في أطلس تاريخ الإسلام، حيث حدّدت الخرائط شعوب شبه الجزيرة العربية في منتصف القرن الثاني الميلادي، كما حدّدت موقع قطر الجغرافي تحت اسم كتارا Catara جنوب غرب مدينة الجرهاء، غرب مدينة كدارا.
واسم "كتارا" (Katara)، ظهر في الخرائط الجغرافية والتاريخية في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي، وفي خريطة فرنسية للساحل شبه الجزيرة العربيةوللبحر والخليج، حيث كُتب اسم كتارا على شكل Katara بدلاً من Catara واستخدمت هذه التسمية من قبل الجغرافيين منذ صدور خريطة بطليموس عام 150 وحتى عام 1738 م.
ولا شك أن تتبع مصدر وتتطور كلمة "قطر" خلال التاريخ هو في الوقت نفسه مفيد ومثير للاهتمام، نظراً لثروة قطر الثقافية والتعليمية، حيث يلعب هذا الثراء الثقافي دوراً مهماً في بناء المجتمع القطري، فالأسس القوية للهوية القطرية وقيمها نابعة من تعلق المواطن بجذوره القديمة، ومسايرته للحداثة، ومواكبة التكنولوجيا.
وتتلخص رسالة كتارا بشكل رئيس على دعم التراث الثقافي ونشر التوعية وإعادة صياغة المشهد الثقافي العربي من خلال إعادة تكوين أفراد عرب وقطريين، ودعم مواهبهم، وإطلاق حوار حقيقي يساهم في تقوية التعايش الثقافي على مستوى العالم.
وتم إعادة إحياء اسم قطر القديم دعماً للروابط التي تجمع الإنسان بجذوره التاريخية، وتكريماً لموقع قطر الهام والمتميز منذ فجر التاريخ حيث تقوم الرؤية على الريادة العالمية في الأنشطة الثقافية المتعدّدة، ومنها المساهمة فى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث نبذل كل جهد لرعاية التطوّر الإجتماعي عبر الفنّ والتبادل الثقافي، ونطمح لبناء مجتمع من أفراد مبدعين ومبتكرين الذين على وعي بما حولهم وعلى إطلاع بالثقافات العالمية.
وتعتبر "كتارا" مكاناً يتعرّف فيه الناس على الثقافات لتعزيز الفهم والسلام.
وفي عالم يشهد تطوراً مستمراً، نهدف إلى توفير منصّة ليجتمع عليها الناس من أنحاء العالم ويشاركون بثقافتهم المفعمة بالحيوية، وتقبّل الاختلافات التي تجعل من عالمنا فريداً من نوعه، واكتشاف نقاط التشابه التي توحّد الناس بغض النظر عن أصولهم.
وتفتخر كتارا بالتراث الوطني وتحترم كل ثقافات العالم.ولدى كتارا فريق محترف يقدّم دائماً تجارب رائعة للزائرين.
وتعكس المسؤولية الاجتماعية مفهوم أخلاقيات الإدارة، حيث تدمج البرامج الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في نطاق أعمالها وثقافتها.
كما يدرك الحي الثقافي كتارا أهمية هذه الإستراتيجية، وفي الوقت الحالي، تركز كتارا بقوة على تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وهذا يعني بناء علاقات مع مختلف الجهات الأخرى غير الربحية لضمان صحة وسعادة المجتمعات المحلية. ولقد عملت كتارا مع العديد من الجهات التي تقدم لهم الدعم اللازم ، كما ساعدت في تنظيم المنتديات وورش الأعمال لتطوير المواهب، وكذلك المحاضرات والاجتماعات والمعارض الفنية والفعاليات الثقافية المتنوعة وغيرها.

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