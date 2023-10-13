تعليم شرورة يقيم ملتقى الإعلام الاول - جريدة الوطن السعودية

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- Al Watan) أقامت إدارة التعليم بمحافظة شرورة ملتقى الإعلام الأول برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة نجران منصور آل شريم وحضور مدير إدارة التعليم بالمحافظة محسنة الصيعري ومدير التواصل الاستراتيجي بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة أحمد النعام.
واستهدف الملتقى المنسقين والمنسقات الاعلاميين بالمدارس ومدراء الاقسام بالادارة و المدارس بهدف تنمية وتطوير قدرات الكوادر الإعلامية و تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والممارسات الإعلامية انسجامًا مع أهداف وتطلعات الوزارة.
واشتمل الملتقى على ورش عمل وجلسات حوارية وتدريبية وأوراق عمل ومطبوعات تهدف لتطوير العمل الإعلامي وتطبيق دليل الحوكمة، واهمية الاعلام في الميدان التربوي والعلاقات العامة بالاضافة الهوية البصرية وتدشين ركن المطبوعات ومبادرة بصمة إعلامية.
وشارك في فعاليات الملتقى مساعد مدير التواصل الاستراتيجي بوزارة التعليم علي الغامدي ،مقدما ورقة عمل عن دليل حوكمة حسابات التواصل الاجتماعي ،كما شارك بالملتقى مدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي لتعليم نجران جابر الشهري ،بورقة عمل عن سياسات النشر في وسائل التواصل الاجتماعي .
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران أهمية العمل الاعلامي وتنظيمه عبر الحسابات الرسمية وما له من دور فعال في النشر وإبراز الاعمال والمنجزات وضرورة التطوير المستمر للفريق الاعلامي بالادارة والمدارس ، وأن هذا الملتقى سوف يكون نواه لملتقيات قادمة دعمًا لتطوير الكوادر الاعلامية ولتحسين المخرجات الإعلامية.
من جهة اخرى رحب مدير تعليم شرورة المكلف بالمدير العام للمنطقة راعي الملتقى و الحضور والمشاركين وضيوف الملتقى الذي يبرز الجهود النوعية المقدمة، موكداً على أهمية تطوير أداء المنسق الاعلامي بالمدارس لمواكبة التغيرات المتسارعة واكتساب المهارات الأساسية لصناعة المحتوى الإعلامي والوقوف على أهم التحديات.
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