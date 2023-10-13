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تعليم شرورة يقيم ملتقى الإعلام الاول - جريدة الوطن السعودية

10/13/2023 11:16:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أقامت إدارة التعليم بمحافظة شرورة ملتقى الإعلام الأول برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة نجران منصور آل شريم وحضور مدير إدارة التعليم بالمحافظة محسنة الصيعري ومدير التواصل الاستراتيجي بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة أحمد النعام.
واستهدف الملتقى المنسقين والمنسقات الاعلاميين بالمدارس ومدراء الاقسام بالادارة و المدارس بهدف تنمية وتطوير قدرات الكوادر الإعلامية و تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والممارسات الإعلامية انسجامًا مع أهداف وتطلعات الوزارة.
واشتمل الملتقى على ورش عمل وجلسات حوارية وتدريبية وأوراق عمل ومطبوعات تهدف لتطوير العمل الإعلامي وتطبيق دليل الحوكمة، واهمية الاعلام في الميدان التربوي والعلاقات العامة بالاضافة الهوية البصرية وتدشين ركن المطبوعات ومبادرة بصمة إعلامية.
وشارك في فعاليات الملتقى مساعد مدير التواصل الاستراتيجي بوزارة التعليم علي الغامدي ،مقدما ورقة عمل عن دليل حوكمة حسابات التواصل الاجتماعي ،كما شارك بالملتقى مدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي لتعليم نجران جابر الشهري ،بورقة عمل عن سياسات النشر في وسائل التواصل الاجتماعي .
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران أهمية العمل الاعلامي وتنظيمه عبر الحسابات الرسمية وما له من دور فعال في النشر وإبراز الاعمال والمنجزات وضرورة التطوير المستمر للفريق الاعلامي بالادارة والمدارس ، وأن هذا الملتقى سوف يكون نواه لملتقيات قادمة دعمًا لتطوير الكوادر الاعلامية ولتحسين المخرجات الإعلامية.
من جهة اخرى رحب مدير تعليم شرورة المكلف بالمدير العام للمنطقة راعي الملتقى و الحضور والمشاركين وضيوف الملتقى الذي يبرز الجهود النوعية المقدمة، موكداً على أهمية تطوير أداء المنسق الاعلامي بالمدارس لمواكبة التغيرات المتسارعة واكتساب المهارات الأساسية لصناعة المحتوى الإعلامي والوقوف على أهم التحديات.

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