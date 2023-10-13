الجزائر تفتح أبواب سوقها أمام الدجاج البرازيلي الحلال

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Isaura Daniel
ساو باولو – أذِنَت الجزائر رسميّاً باستيراد لحم الدجاج البرازيلي الحلال، و ذلك بعد نشر الشهادة الصحية الدولية (CSI) هذا الأسبوع من قبل السلطات الجزائرية. وبهذا، تظهر سوق جديدة للبرازيل بين الدول العربية والإفريقية، و هي سوق تضم 44 مليون نسمة. (في الصورة أعلاه، بيع لحوم الدجاج في سوق الجزائر، العاصمة الجزائرية).
و وفقًا للمعلومات التي نشرتها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في البرازيل يوم الخميس (12) من الشهر الجاري، فقد تم الانتهاء من المفاوضات بين البرازيل والجزائر حول هذا الموضوع بعد استعراض الشهادات و عمليات التدقيق التي دعمت التحليل و أثبتت أنّ البرازيل حقّقت متطلبات الصحّة النباتية اللازمة لاستيراد المنتج.
تامر منصور: إنّها فرصة كبيرة للبرازيل
من جهته، علَّق على هذه الخطوة المدير التنفيذي و الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية، السيد تامر منصور، قائلاً:“إنها سوق كبيرة حاولت البرازيل فتحها لأكثر من عشر سنوات، وهو انتصار كبير لقطاع الدواجن”، يشرح منصور أن هناك انخفاضًا في إنتاج الدجاج الجزائري واستيرادات الاتحاد الأوروبي من البلاد. و بهذا الشأن، أضاف:“أتاح ذلك فرصة كبيرة للبرازيل للدخول في هذه السوق ذات الإمكانيات العالية”.
أكّد منصور أيضاً على حقيقة أن السّوق الجزائرية هي سوق متطلّبة. حيث قال:“تمتلك الجزائر الكثير من السكان الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى والعليا، والذين سيقومون حقًا بالشّراء وسيطلبون جودة عالية جدًا من منتِجِنا. ولكنّني متأكّد من أن البرازيل ستلبّي بشكلٍ مثاليّ متطلّبات السّوق الجزائرية الصّارمة”. و بحسب قوله، سيتم التركيز على بيع الدجاج الكامل كما المقطّع في هذه السوق، إذ أفاد:“سيكون هناك تشكيلة متنوعة من المنتجات مّما سيساعد في تعويض الانخفاض في أسواق أخرى مثل مصر”.
بدوره أكّد السيد ريكاردو سانتين، رئيس الجمعيّة البرازيلية للبروتين الحيواني (ABPA)، في بيانٍ صادر عنها، على أن البرازيل يمكنها تلبية متطلّبات السوق الجزائرية، وأن البرازيليين سيركّزون على استراتيجية لتكميل الطّلب المحلي. توضّح الجمعيّة أن الجزائر تنتج داخليًا 340 ألف طن من لحم الدجاج، ووفقًا لها، كانت الجزائر سوقًا مغلقةً للدجاج البرازيلي حتى الحين.
علّق على هذا الخبر أيضاً السيد لويس لورا و هو مدير التسويق في الجمعية، فقال:“إنها فرصة كبيرة للمصدِّرين البرازيليين وعلينا الآن القيام بحملة ترويجيّة في الجزائر في الأسبوع القادم”. من المقرّر أن تقود وزارة الزراعة، في الأسبوع القادم، بعثةً إلى الجزائر يشارك فيها رجال الأعمال وممثلو القطاع.
من الجدير بالذّكر أنّ البرازيل هي أكبر مصدِّر وثاني أكبر منتج للدجاج في العالم. حيث تُخصّص البلاد 36٪ من إنتاجها الوطني للأسواق الخارجية، وفقًا لوزارة الزراعة. و كانت قد بلغت صادرات البرازيل، من يناير إلى أغسطس هذا العام، في هذا القطاع 6.73 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.5٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. و من أهم الأسواق المستوردة للدجاج البرازيلي: الصين واليابان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
أشارت أيضاً الجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني (ABPA) أن البرازيل، علاوةً على أنها رائدة عالميًا في صادرات لحم الدجاج، فهي أيضاً أكبر مصدِّر عالمي للمنتجات المعتمدة حلالًا. حيث يتم شحن حوالي 2 مليون طن سنويًا من المنتجات التي تحمل هذه الشهادة إلى الأسواق المسلمة المتواجدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا. وختاماً، أعلنت الجمعيّة بأنّ فتح السوق الجزائرية هذا جاء نتيجةً للعمل المشترك مع وزارة الخارجية البرازيلية (MRE).
ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان
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