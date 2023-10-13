الجزائر تفتح أبواب سوقها أمام الدجاج البرازيلي الحلال

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – أذِنَت الجزائر رسميّاً باستيراد لحم الدجاج البرازيلي الحلال، و ذلك بعد نشر الشهادة الصحية الدولية (CSI) هذا الأسبوع من قبل السلطات الجزائرية. وبهذا، تظهر سوق جديدة للبرازيل بين الدول العربية والإفريقية، و هي سوق تضم 44 مليون نسمة. (في الصورة أعلاه، بيع لحوم الدجاج في سوق الجزائر، العاصمة الجزائرية).

و وفقًا للمعلومات التي نشرتها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في البرازيل يوم الخميس (12) من الشهر الجاري، فقد تم الانتهاء من المفاوضات بين البرازيل والجزائر حول هذا الموضوع بعد استعراض الشهادات و عمليات التدقيق التي دعمت التحليل و أثبتت أنّ البرازيل حقّقت متطلبات الصحّة النباتية اللازمة لاستيراد المنتج.

تامر منصور: إنّها فرصة كبيرة للبرازيل

من جهته، علَّق على هذه الخطوة المدير التنفيذي و الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية، السيد تامر منصور، قائلاً:“إنها سوق كبيرة حاولت البرازيل فتحها لأكثر من عشر سنوات، وهو انتصار كبير لقطاع الدواجن”، يشرح منصور أن هناك انخفاضًا في إنتاج الدجاج الجزائري واستيرادات الاتحاد الأوروبي من البلاد. و بهذا الشأن، أضاف:“أتاح ذلك فرصة كبيرة للبرازيل للدخول في هذه السوق ذات الإمكانيات العالية”.

أكّد منصور أيضاً على حقيقة أن السّوق الجزائرية هي سوق متطلّبة. حيث قال:“تمتلك الجزائر الكثير من السكان الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى والعليا، والذين سيقومون حقًا بالشّراء وسيطلبون جودة عالية جدًا من منتِجِنا. ولكنّني متأكّد من أن البرازيل ستلبّي بشكلٍ مثاليّ متطلّبات السّوق الجزائرية الصّارمة”. و بحسب قوله، سيتم التركيز على بيع الدجاج الكامل كما المقطّع في هذه السوق، إذ أفاد:“سيكون هناك تشكيلة متنوعة من المنتجات مّما سيساعد في تعويض الانخفاض في أسواق أخرى مثل مصر”.

بدوره أكّد السيد ريكاردو سانتين، رئيس الجمعيّة البرازيلية للبروتين الحيواني (ABPA)، في بيانٍ صادر عنها، على أن البرازيل يمكنها تلبية متطلّبات السوق الجزائرية، وأن البرازيليين سيركّزون على استراتيجية لتكميل الطّلب المحلي. توضّح الجمعيّة أن الجزائر تنتج داخليًا 340 ألف طن من لحم الدجاج، ووفقًا لها، كانت الجزائر سوقًا مغلقةً للدجاج البرازيلي حتى الحين.

علّق على هذا الخبر أيضاً السيد لويس لورا و هو مدير التسويق في الجمعية، فقال:“إنها فرصة كبيرة للمصدِّرين البرازيليين وعلينا الآن القيام بحملة ترويجيّة في الجزائر في الأسبوع القادم”. من المقرّر أن تقود وزارة الزراعة، في الأسبوع القادم، بعثةً إلى الجزائر يشارك فيها رجال الأعمال وممثلو القطاع.

من الجدير بالذّكر أنّ البرازيل هي أكبر مصدِّر وثاني أكبر منتج للدجاج في العالم. حيث تُخصّص البلاد 36٪ من إنتاجها الوطني للأسواق الخارجية، وفقًا لوزارة الزراعة. و كانت قد بلغت صادرات البرازيل، من يناير إلى أغسطس هذا العام، في هذا القطاع 6.73 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.5٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. و من أهم الأسواق المستوردة للدجاج البرازيلي: الصين واليابان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

أشارت أيضاً الجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني (ABPA) أن البرازيل، علاوةً على أنها رائدة عالميًا في صادرات لحم الدجاج، فهي أيضاً أكبر مصدِّر عالمي للمنتجات المعتمدة حلالًا. حيث يتم شحن حوالي 2 مليون طن سنويًا من المنتجات التي تحمل هذه الشهادة إلى الأسواق المسلمة المتواجدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا. وختاماً، أعلنت الجمعيّة بأنّ فتح السوق الجزائرية هذا جاء نتيجةً للعمل المشترك مع وزارة الخارجية البرازيلية (MRE).

ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان





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