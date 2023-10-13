الهاكرز يستخدمون الخطأ 404 لسرقة أموال المستخدمين

MENAFN - Khaberni) خبرني - يحذر خبراء الإنترنت من أن قراصنة مجموعة Magecart تعلموا كيفية دمج برنامج نصي ضار في صفحات رفض الوصول المرفقة برمز الخطأ 404.

ويقوم

البرنامج النصي الذي يدسه القراصنة بسرقة بيانات البطاقة المصرفية من زوار المتاجر الشهيرة التي تعمل عبر الإنترنت.

وتحدثت عن هذا

المخطط الاحتيالي، مجلة Bleeping Computer نقلا عن مؤسسة الدراسات Akamai Security Intelligence Group (ASIG).

والهدف الرئيسي لهذه الهجمات الخبيثة الجديدة للمتسللين، هو زبائن المتاجر عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها على أساس منصات الويب Magento وWooCommerce - والتي تحظى بشعبية كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية.

ويتم

تنزيل أدوات النص الضار هذه على أجهزة الضحايا المحتملين، من الصفحات التي تحتوي على خطأ 404 – (لم يتم العثور على الصفحة). وفي الوقت نفسه، يمكن للمهاجمين أنفسهم تنظيم مواقف يرى فيها المستخدمون خطأ 404 بدلا من واجهة المتجر عبر الإنترنت.

بعد تحميل صفحة الخطأ (والنص الضار معها)، عند إعادة فتح المتجر عبر الإنترنت، يواجه المستخدمون نموذجا مزيفا لإدخال معلومات الدفع - وهو

بدوره ينقل جميع المعلومات الواردة إلى المتسللين.

وأشار محللو ASIG في تقريرهم إلى أن "هذه التقنية مبتكرة ولم نشاهدها في حملات Magegart السابقة".

وجاء في تقريرهم: "إن فكرة معالجة صفحة الخطأ 404 على الموقع مستهدف توفر للمهاجمين مجموعة متنوعة من الخيارات الإبداعية لتحسين التخفي والتهرب من الاكتشاف".