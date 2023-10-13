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الأمم المتحدة: 400 ألف فلسطيني في غزة نزحوا بعد الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء

10/13/2023 9:17:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أمس الجمعة إن عشرات الآلاف في غزة فروا باتجاه الجنوب وفقا للتقديرات بعدما أمهلت إسرائيل الفلسطينيين 24 ساعة للجلاء عن شمال القطاع قبل هجوم بري مرتقب.

وأضاف المكتب على موقعه الإلكتروني أن قبل أمر الإخلاء نزح ما يربو على 400 ألف فلسطيني داخل القطاع بسبب الأعمال القتالية.


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