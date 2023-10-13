

قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم السبت إنه قصف هدفا تابعا حزب الله في جنوب لبنان ردا على "اختراق أجسام جوية مجهولةإسرائيل" وإطلاق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية.

وأضاف الجيش أنه اعترض هذه الأجسام والنيران التي أطلقت على الطائرة المسيرة.

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الجيش الإسرائيلي يقصف هدفاً تابعاً لحزب الله في جنوب لبنان













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