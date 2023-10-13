ثنائية مبابي في هولندا تقود فرنسا إلى يورو 2024

MENAFN - Khaberni) خبرني - تأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا العام المقبل، بتغلبه على مضيفه الهولندي 2 - 1 يوم الجمعة في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية من التصفيات، والتي شهدت فوز اليونان على إيرلندا 2 - صفر.

وأنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول متقدما بهدف سجله كيليان مبابي في الدقيقة السابعة.

وفي الشوط الثاني، سجل مبابي الهدف الثاني له وللمنتخب الفرنسي في الدقيقة 53، قبل أن يسجل كويليندشي هارتمان هدف المنتخب الهولندي في الدقيقة 83.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، ليضمن تأهله بشكل رسمي لليورو، فيما توقف رصيد المنتخب الهولندي عند تسع نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب اليوناني على مضيفه الإيرلندي بهدفين نظيفين أحرزهما جيورجيوس جياكوماكيس وجيورجيوس ماسوراس في الدقيقتين 20 والرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع المنتخب اليوناني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، ليقترب من التأهل لليورو، فيما توقف رصيد المنتخب الإيرلندي عن ثلاث نقاط في المركز الرابع.