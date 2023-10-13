وجهان لمخاطر سياسة التضخم على مائدة الاحتياطي الأمريكي

اتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعهم في سبتمبر، على ضرورة تحرك «الفيدرالي» «بحذر» حيال قرارات أسعار الفائدة، واعترفوا بالمخاطر «ذات الوجهين» للسعي إلى تحقيق هدف التضخم البالغ 2%، وذلك وفقاً لما ورد بمحضر الاجتماع المشار إليه.

وعبر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن الحذر بشأن السياسة النقدية، في حين أكدوا أن هناك المزيد من العمل، الذي ينبغي القيام به لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف، وامتنع المسؤولون عن رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع.

واتفق المشاركون في الاجتماع بشكل عام على أنه في ظل وقوع السياسة النقدية في نطاق تقييدي فإن المخاطر، التي تهدد تحقيق أهداف اللجنة، باتت ذات وجهين.

ومع بقاء التضخم أعلى بكثير من هدف اللجنة على المدى الطويل، واستمرار تحرك سوق العمل في نطاق ضيق لاحظ معظم المشاركين مخاطر تصاعدية على مستوى التضخم، ورغم ذلك اعترف المسؤولون بأن السياسة يجب أن تظل تقييدية لبعض الوقت حتى تصبح اللجنة واثقة بأن التضخم يتحرك نحو الانخفاض المستهدف بشكل مستدام.

وتشير المخاطر المزدوجة إلى خطر عدم التشديد الكافي للسياسة النقدية، وهو ما من شأنه أن يترك التضخم عند مستويات أعلى، أو أكثر مما ينبغي، ما ينذر بعرقلة النمو الاقتصادي بشكل كبير.

وتمت الإشارة إلى المضي قدماً «بحذر» مرتين، حيث جاء في المحضر أن جميع المشاركين قد اتفقوا على أن اللجنة في وضع يسمح لها بالمضي قدماً بحذر، وأن المسؤولين سيواصلون اتخاذ القرارات بناء على «شمولية» المعلومات الواردة.

وذكروا أيضاً أن تذبذب البيانات والمراجعات المحتملة للبيانات، أو صعوبة تقدير سعر الفائدة المحايد، كلها عوامل تدعم الحجة الداعية إلى المضي قدماً بحذر في تحديد مدى التشديد الإضافي للسياسة، الذي قد يكون مناسباً، ولم تظهر كلمة «بحذر» في محضر يوليو.

وأصبح من المرجح أن يعزز محضر اجتماع سبتمبر التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة في هذه الدورة.

وساعدت عمليات البيع المكثفة في ديون الخزانة، خلال الأسبوعين الماضيين على تسريع هذه التوقعات، حيث اعترف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأن الارتفاع في تكاليف الاقتراض ربما يخدم أجندة أعمال البنك المركزي، كذلك أدى التوقف المؤقت لزيادة أسعار الفائدة في سبتمبر إلى وصول سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي إلى ما يتراوح بين 5.25% إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001، وأقل قليلاً من مستويات نهاية العام، التي طرحها معظم المسؤولين في توقعاتهم الإحصائية لشهر سبتمبر.

جدير بالذكر أن رد فعل السوق الأولية على ما ورد بالمحضر كان محدوداً، وعكس اجتماع الاحتياطي الفيدرالي آراء المسؤولين قبل عمليات البيع الأخيرة في سوق سندات الخزانة. وفي ضوء اقتناع المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وأن النمو في الولايات المتحدة قد يكون أفضل من المتوقع، خلال الفصول المقبلة، فقد ارتفعت العائدات على السندات لأجل 10 و30 عاماً، خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً.

لقد أضر ارتفاع العائدات بالأسهم، ودفع الأوضاع المالية إلى أضيق مستوياتها خلال عام، وقد خرج المسؤولون ليعلنوا أن الزيادة في عائدات سوق سندات الخزانة ربما تكون قد أسهمت في القيام ببعض العمل نيابة عن الاحتياطي الفيدرالي، ما أدى إلى تجنب الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وصرح نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون، أنه يدرك أثر تشديد الظروف المالية، من خلال ارتفاع عائدات السندات على تقييم مسار أسعار الفائدة، وتردد الإحساس نفسه في تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري الثلاثاء الماضي.

وفي اليوم نفسه أيضاً قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن البنك المركزي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بمعدل أعلى، وأنه لا يتوقع أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود على المدى القريب.