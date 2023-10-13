لوفتهانزا تعلق رحلاتها الجوية إلى بيروت بسبب التوتر في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Bayan)
علّقت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا مساء الجمعة رحلاتها إلى بيروت حتى 16 أكتوبر "بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط"، وفق ما أفاد متحدث باسمها وكالة فرانس برس.
وأكد المتحدث معلومات أوردها راكبان بعد تعذر صعودهما على متن رحلة للشركة من فرانكفورت إلى بيروت.
اقرأ أيضاً:
آلاف الفلسطينيين يبدأون النزوح نحو جنوبي قطاع غزة بعد دعوة اسرائيل السكان لإخلاء منازلهم
غوتيريش معلقاً على التصعيد في غزة: "حتى الحروب لها قواعد"
وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلاً
بايدن يؤكد أن معالجة الأزمة الإنسانية في غزة تمثل "أولوية"
لوفتهانزا تعلق رحلاتها الجوية إلى بيروت بسبب التوتر في الشرق الأوسط
MENAFN13102023000110011019ID1107239320
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.