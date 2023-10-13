لوفتهانزا تعلق رحلاتها الجوية إلى بيروت بسبب التوتر في الشرق الأوسط

علّقت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا مساء الجمعة رحلاتها إلى بيروت حتى 16 أكتوبر "بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط"، وفق ما أفاد متحدث باسمها وكالة فرانس برس.

وأكد المتحدث معلومات أوردها راكبان بعد تعذر صعودهما على متن رحلة للشركة من فرانكفورت إلى بيروت.

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