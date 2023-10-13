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شرطة الرياض تقبض على متهمين في حادثة إطلاق نار ودهس متعمد بمحافظة الخرج

10/13/2023 7:22:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت السلطات السعودية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص بـ"تهمة إطلاق النار والدهس المتعمد" بمحافظة الخرج، بعد ساعات من رواج مقطع فيديو وثق الحادثة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة باشرت حادثة إطلاق نار ودهس متعمد في محافظة الخرج بين مجموعة من الأشخاص إثر خلاف سابق بينهم، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين حالة أحدهما حرجة، وتم القبض على المتهمين كافة، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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