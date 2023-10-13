شرطة الرياض تقبض على متهمين في حادثة إطلاق نار ودهس متعمد بمحافظة الخرج

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت السلطات السعودية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص بـ"تهمة إطلاق النار والدهس المتعمد" بمحافظة الخرج، بعد ساعات من رواج مقطع فيديو وثق الحادثة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة باشرت حادثة إطلاق نار ودهس متعمد في محافظة الخرج بين مجموعة من الأشخاص إثر خلاف سابق بينهم، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين حالة أحدهما حرجة، وتم القبض على المتهمين كافة، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
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