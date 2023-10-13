اللحوم الحمراء تزيد خطر الإصابة بالقلب والأوعية الدموية والسكري بنسبة 44 بالمئة

كشف فريق من جامعة هونغ كونغ، أن تناول اللحوم الحمراء قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري بنسبة 44 بالمئة.

وتشير مجلة European Heart Journal إلى أن الباحثين أجروا مراجعة تحليلية لـ 70 دراسة شملت أكثر من 6 ملايين شخص يعيشون في الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين واليابان وغرب إفريقيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة.



وقد ركز الباحثون على تأثير تناول 50 غراما من اللحوم الحمراء المصنعة و100 غرام غير مصنعة في اليوم.

واكتشف الباحثون أن زيادة استهلاك اللحوم الحمراء المصنعة بمقدار 50 غراما في اليوم يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 26 بالمئة والنوع الثاني من داء السكري بنسبة 44 بالمئة. ولاحظ الباحثون أن هذه النسب أقل وضوحا في البلدان الشرقية بسبب تناول الحبوب الكاملة والخضروات، وفقا لروسيا اليوم.

وتبين أن معامل خطر تطور داء السكري عند تناول اللحوم الحمراء المصنعة في الدول الشرقية يعادل 0.96 وفي الدول الغربية 1.51. أما معامل خطر الإصابة بالجلطة الدماغية في حالة تناول اللحوم الحمراء المصنعة هو0.71 في البلدان الشرقية، و1.13 في البلدان الغربية.

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