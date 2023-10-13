«فن أبوظبي» يعلن أسماء القيمين الفنيين والفنانين المكلفين المشاركين في نسخة 2023

كشف معرض ((فن أبوظبي)) عن أسماء الفنانين المكلفين والقيمين الفنيين والأعمال الفنية المشاركة في النسخة الـ15 لعام 2023.

وكلّف معرض ((فن أبوظبي))، الذي يُقام من 22 إلى 26 نوفمبر 2023 في منارة السعديات في أبوظبي، مجموعة من الفنانين الناشئين المبدعين بإنجاز أعمال فنية ضمن برنامج ((آفاق الفنانين الناشئين))، وهم المها جارالله، وسامو شلبي، ولطيفة سعيد، تحت إشراف القيِّم الفني مراد منتظمي.

وتستعرض فقرة ((بوابة 2023))، التي تقام تحت عنوان ((مَقام))، أعمال الفنان الإماراتي هاشل اللمكي تحت إشراف القيِّمة الفنية فينيشيا بورتر، وكلف أيضاً نجوم الغانم، ومحمد أحمد إبراهيم بتقديم أعمال فنية جديدة وحصرية لعرضها في عدد من المواقع الثقافية في الإمارة، ويستمر عرض جميع هذه الأعمال الفنية من 22 نوفمبر 2023 حتى نهاية شهر يناير 2024.

ويقدم برنامج ((آفاق الفنانين الناشئين)) ثلاثة فنانين ناشئين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو مبادرة سنوية أُطلقت عام 2017 لتطوير ممارسات الفنانين الناشئين وتنفيذ مشروعاتهم الفنية الطموحة.

وينبغي للفنانين المختارين اتباع برنامج مدة عام واحد يتضمن عدداً من ورش العمل وزيارة الاستوديوهات، ويهدف إلى تنفيذ أحد المشروعات المشاركة في معرض ((فن أبوظبي)) في شهر نوفمبر 2023، وتبقى الأعمال معروضة أمام الجمهور عدة أشهر بعد انتهاء المعرض.

وينفذ الفنانون المختارون للمشاركة في نسخة عام 2023 من برنامج ((آفاق الفنانين الناشئين))، المها جارالله، وسامو شلبي، ولطيفة سعيد، حالياً أعمالاً جديدة يُكشف عنها في معرض يشرف عليه المؤرخ والناشر والقيِّم الفني مراد منتظمي.

وقال منتظمي: تشرفت بتعييني قيِّماً فنياً على البرنامج الفريد (آفاق الفنانين الناشئين) للنسخة الـ15 من معرض (فن أبوظبي)، ويسرني التعاون مع الفنانين الثلاثة الذين أبهروني بمهاراتهم الفنية وأسلوبهم متعدد المجالات، ورؤيتهم وعقليتهم؛ فَوَراء اختلافاتهم الفنية الواضحة نرى هموماً مشتركة تربطهم وتجمعهم معاً، إضافة إلى أن ثلاثتهم يسيرون في طريق فريد يجمع المساحات الخاصة والعامة معاً، ويضاف إلى ذلك أن كل فنان منهم يتطلع إلى اتخاذ خطوة مهمة في مسيرته الفنية عبر تنفيذ عمل مبتكر ضمن هذا البرنامج.

ويحظى برنامج آفاق الفنانين الناشئين بدعم ((أصدقاء فن أبوظبي)) الذي انطلق عام 2021، ويشمل أفراداً ملتزمين بنشاط يثري الفن والثقافة في الإمارة.

ويمثل معرض ((بوابة)) معرضاً فنياً سنوياً يسلط الضوء على الفنانين المحليين والعالميين من خلال منظور تنظيمي فريد، ويُدعى في كل عام قيِّم فني ضيف للإشراف على تنظيمه، واختيرت لعام 2023 فينيشيا بورتر لتكون القيِّم الفني للمعرض، فقررت تقديم عرض استقصائي للرسام الإماراتي والفنان متعدد التخصصات هاشل اللمكي.

ويحمل المعرض هذا العام عنوان ((مقام))، نسبة إلى حي المقام في منطقة العين الذي نشأ فيه اللمكي، ونسبة إلى مقامات الموسيقى أيضاً، وينقل المعرض الزوار في رحلة برفقة هاشل اللمكي، ليكشف عن ملحمته الفنية البصرية التي تشبه المقامات الموسيقية، وينسج هذا المعرض أعمال هاشل السابقة وإبداعاته الحالية معاً، ليقدم فهماً شاملاً لتطوره الفني وطموحاته للمستقبل.

وقالت فينيشيا بورتر: رأيت أعمال هاشل للمرة الأولى في بينيالي ليون عام 2022، ومنها (بيان الهشاشة) الذي قدمه سام بردويل وتيل فيرالث، وأحببت عمله الفني الكبير (رودينيا)، ما دفعني إلى معرفة المزيد عنه، وعندما دُعيت للإشراف على معرض البوابة في فن أبوظبي 2023، لمع اسمه في ذهني فوراً، وبعد أن أمضيت وقتاً مع هاشل أدهشني تعقيد وتنوع الفنون التي قدمها خلال العقد الماضي، وطموحاته للمستقبل، وأرى أن المعرض سيعكس ذلك ويبرز عمق حبه لمدينة العين التي نشأ فيها، وإعجابه الكبير بتضاريس دولة الإمارات وتاريخها.

وبدأ برنامج ((تكليف الفنانين في المواقع الثقافية)) عام 2017، ليقدم الأعمال الفنية للفنانين في المواقع الثقافية، ودُعي فنانون مرموقون لابتكار أعمالهم في مواقع محددة في إمارة أبوظبي. وسيُكشف عن تلك الأعمال خلال معرض ((فن أبوظبي)) في شهر نوفمبر 2023، ويستمر عرضها للجمهور مدة شهرين، وكُلّف في العام الجاري 2023 الفنانون نجوم الغانم، ومحمد أحمد إبراهيم بالأعمال الفنية لهذا المعرض.

وتعليقاً على المشاركة في النسخة الـ15 من معرض فن أبوظبي قالت الغانم: أنا سعيدة وفخورة بالمشاركة في هذه النسخة من (فن أبوظبي)، وأتطلع إلى عرض العمل الذي أعمل عليه منذ عام 2020 أمام الجمهور، أمضيت سنوات طويلة أعمل في عزلة في ظلال الألوان والمواد المختلفة دون أن أعرف أين سينتهي المطاف بأعمالي، لكن الفن أصبح رفيقي وملجأي الدائم، ومنحني وسيلة جديدة للتعبير تحولت إلى نشاط أساسي في حياتي.

يُذكر أن معرض ((فن أبوظبي)) السنوي يسهم على مدى العام بدور مهم في دعم منظومة الفنون بالمنطقة بفضل تعدد الأعمال الفنية والمعارض، ويواصل المعرض نموه بوتيرة سريعة بوصوله إلى دورته الـ15 في نوفمبر 2023، والتي تشهد مشاركة قياسية من أكثر من 90 صالة عرض من 31 دولة.