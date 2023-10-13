من أقرب أساليب التعليم واكتساب الحكمة، رواية قصة ومناقشتها؛ كتاب ((من الذي حرّك قطعة الجبن الخاصة بي؟)) يدور حول تقبّل التغيير بقالب قصصي.

تبدأ المقدمة بعنوان ((قصة وراءها قصة)) ثم ((التجمع))، الذي تبدأ القصة فيه باجتماع زملاء الدراسة، وحديثهم عن التغيير الذي يحصل في الحياة، فيبدأ أحدهم بحكاية قصة الكتاب؛ كان هنالك 4 شخصيات (فأران وقزمان) تبحث عن قطعة جبن في متاهة؛ يستخدم الفأران غريزتهما لإيجاد الجبن بحاسة الشم، بينما يلجأ القزمان إلى العقل والفهم، للوصول لمحطة ((ج)) الغنية بالجبن.

وبعد التعود على المضي لهذه المحطة كل يوم فرغ الجبن منها؛ فانطلق الفأران في المتاهة للبحث عن جبن آخر، بينما أخذ القزمان بتحليل الموقف ومن سلبه منهما؟ فهما يستحقانه! ليبقيا في المحطة الفارغة زمناً على هذي الحال؛ بالمقابل يصل الفأران إلى محطة ((ن)) الجديدة للجبن، أما القزمان فتتدهور حالتهما من الإحباط والغضب ويتعمقان في تقييم الموقف؛ ليقرر أحدهما البقاء والاستسلام في المحطة، بينما يعود الآخر للمتاهة؛ ليكتشف أن التغيير لم يكن فجأة، لكنهما لم يلاحظا نقصان الجبن في المحطة ((ج)) ثم يتجاوز جميع المخاوف، التي تواجهه في المتاهة، ليتحول إلى شعور بالسعادة وهو يبحث عن الجبن! وبدأ الخيال يساعده في المضي أكثر نحو الهدف؛ ليصل لمحطة جبن جديدة، ويعود إلى صديقه بالجبن؛ فيرفض تناوله، لأنه لا يشبه مذاق القديم الذي اختفى!

بالمقابل يتابع القزم (هاو) السعي في المتاهة حتى يصل لمحطة الجبن ((ن))، حيث الفأرين أخيراً، وقد تعلم الدروس من الأخطاء، وقرر عدم محاولة العودة لصديقه إن لم يقرر هو إنقاذ نفسه؛ لينتهي الكتاب بمناقشة هذه القصة بين الزملاء.

كتاب ينتهي في جلسة واحدة، ويقدم قصة ملهمة لتقبّل التغيير.