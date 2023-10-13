حسين الصايغ يطلق كتابه «القصة الحقيقية» في «العويس الثقافية»

أطلق حسين ميرزا الصايغ كتابه ((القصة الحقيقية)) في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، مساء أول من أمس ، وسط حضور لافت من الشخصيات الإماراتية والعربية، حيث تطرق لسيرته الحافلة بالأحداث والقصص المشوقة، ثم وقع نسخاً من الكتاب للحاضرين.

في بداية الحدث، عرّف إبراهيم الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة العويس الثقافية بمؤلف الكتاب حيث قال: إن حسين ميرزا الصايغ بدأ حياته المهنية في وزارة الخارجية، كما التحق بالعديد من المؤسسات المالية، حيث كان مستشاراً للشؤون الدولية في بنك الشرق الأوسط، وعمل في مجلس إدارات العديد من المصارف والشركات الرائدة داخل وخارج الدولة، وكان رئيس شؤون الاستثمار في مكتب المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وهو حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1971 من الجامعة الأردنية، وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة جنوبي كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

وقال الصايغ إن كتابه ((القصة الحقيقية)) يؤرخ لحقبة خالدة، ويقدم الإجابات عما حدث وكيف ولماذا وأين حدث؟ منذ نشأته، حيث يتناول مراحل الطفولة والعلم والتعليم، إلى أن لمعت تباشير قيام الاتحاد وأبحرت الرحلة الدبلوماسية متنقلة عبر الحدود الجغرافية.

ويتطرق الكتاب الصادر عن دار ((ميتافيرس برس)) في الإمارات إلى التجربة التي عاشها الدبلوماسي حسين ميرزا الصايغ، حيث يسردها بأسلوب شيق ودقيق.

وكانت الندوة فرصة لطرح الأسئلة والمشاركة في الحوار، خصوصاً لكثير من الشخصيات التي تابعت الندوة.

وفي ختام الندوة قدم د.سليمان موسى الجاسم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية درع العويس التذكارية للمؤلف، وشكره على الجهد المتميز الذي بذله في توثيق مراحل زمنية مختلفة من تطور الدولة وتقدمها.