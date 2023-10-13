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«الفطيم التعليمية» تطلق مبادرة «أغصان»

10/13/2023 7:22:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((مؤسسة الفطيم التعليمية))، إحدى مؤسسات ((مجموعة الفطيم))؛ عن الإطلاق الرسمي لمشروع ((أغصان))، البرنامج الأضخم والأكثر شمولية في العالم العربي لتعزيز القراءة المتدرجة باللغة العربية، بالتعاون ما بين مركز التميز في اللغة العربية التابع لمؤسسة الفطيم التعليمية مع مؤسسة جبل عمان ناشرون من الأردن. وتهدف المبادرة إلى إحداث نقلة في مجال القراءة باللغة العربية، والارتقاء بمعايير الجودة والتنوع في أدب الطفل، من خلال نشر 3 آلاف عنوان باللغة العربية بحلول عام 2026، تستهدف تعزيز المرحلة التعليمية للأطفال في الفئة العمرية من 3 إلى 11 عاماً، وتلبية احتياجاتهم المتغيرة.

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