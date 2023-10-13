ختام ناجح لفعاليات «فيستيفال إكس» في دبي

اختتم ((فيستيفال إكس)) 2023 فعالياته بنجاح تحت شعار ((من الماضي الجميل إلى مستقبل مشرق))، بعدما استقطب أكثر من 6 آلاف زائر من جميع أنحاء العالم، على مدار ثلاثة أيام متتالية في بيئة فنية وثقافية غامرة بمنطقة حي السركال أفينيو في دبي.

وعكست الأعمال في الحدث تنوعاً فريداً من الإبداع والابتكار والتطلعات المستقبلية، عبر توحيد الرؤى لتنمية وتعزيز مجتمع الفنون الإعلامية في دولة الإمارات، وتحويل مدينة دبي إلى مركز إقليمي للمبتكرين الباحثين عن وجهة حاضنة لأفكارهم ومواهبهم على مستوى العالم. وحقق ((فيستيفال إكس)) في العام الثاني أهدافه المحورية في تعزيز مشهد مجتمع الفنون الإعلامية بدولة الإمارات وتمكين الموهوبين، والدفع بمكانة دبي مركزاً إقليمياً للفنون والعلوم والتكنولوجيا.

تأثير واسع

وتعليقاً على هذا الإنجاز، صرح أمین دوائي، الشريك المؤسس ومدير ((فيستيفال إكس)) قائلاً: ((إنه لفخر لنا جميعاً شركاء استراتيجيين تحقيق ((فيستيفال إكس)) أهدافه المتمثلة في نمو أعماله على كل المستويات، وتأثيره واسع النطاق عالمياً، الذي يضفي أهمية كبيرة على مهمته الأساسية الرامية إلى بناء مجتمع حيوي، عبر توطيد العلاقة بين الفنانين والعلماء والتقنيين في أعمال مشتركة)).