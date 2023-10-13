«أبوظبي للشعر» يستعرض التجربة الشعرية للشيخ زايد

انطلقت أولى جلسات مؤتمر ((أبوظبي للشعر))، الذي أتى ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي للشعر، حيث تمت مناقشة مجموعة من الأوراق البحثية، التي تناولت التجربة الشعرية في قصائد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالإضافة إلى جلسة ناقشت الارتباط ما بين الشعر والهوية الثقافية الإماراتية.

وافتتحت أولى جلسات المؤتمر بعنوان ((أبعاد التجربة الشعرية في قصائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان))، حيث ناقش المتحدثون تجربة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الشعرية، وأثر البيئة، وانسجام قصائده مع محيطه العام، حيث قدم أ.د. نزار عقراوي ورقة بعنوان ((جماليات التلقي في شعر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان))، وقدم د.عبدالعزيز المسلّم، ورقة عن ((الطبيعة في شعر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان))، فيما تناول الشاعر سعد بن عبدالله الحافي، عبر ورقته ((تحقيق نصوص الشعر العامي منذ القرن الخامس الهجري))، وأدار الجلسة د.حسين سالم السرحان.

أما الجلسة الثانية في اليوم الأول من المؤتمر فجاءت تحت مسمى ((الشعر والهوية الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة))، وشارك فيها كل من د.راشد المزروعي، الذي تحدث عن أهمية الشعر الشعبي في ترسيخ الهوية الوطنية، ود.غسان الحسن، الذي تناول قصة الديوان الشعري للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان منذ عام 1982 ولغاية صدوره، فيما تحدث الشاعر محمد البريكي عن أنسنة الكائنات في الشعر الشعبي الإماراتي، وأدار الشاعر سعد الحافي الجلسة، التي شهدت نقاشاً حول الارتباط الوثيق بين الهوية الثقافية الإماراتية والشعر. وفي اليوم الثاني أمس استكمل المؤتمر جلساته عبر جلسة بعنوان ((أثر الحداثة في الشعر النبطي))، أدارها سعيد بن كراز المهيري المستشار في لجنة إدارة المهرجانات، وشارك فيها كل من د.حمود الجلوي، ود.علي عبد الحليم، ود.محمد حقي صوتشين.